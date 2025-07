Justin Bieber renasce com Swag: novo álbum marca liberdade total

Justin Bieber está de volta — e mais livre do que nunca. Na última sexta-feira (11), o cantor canadense lançou Swag, álbum que representa não apenas seu retorno triunfal à música pop, mas também o início de uma nova fase em sua trajetória artística. Livre de contratos antigos e amarras empresariais, Bieber ressurge como um artista no comando total da própria narrativa.

Fontes próximas ao cantor revelaram à Rolling Stone que Swag é o trabalho mais pessoal e sincero que Justin Bieber já compartilhou com o público. A separação oficial de Scooter Braun, ex-empresário e figura central em sua carreira por mais de uma década, abriu caminho para uma liberdade criativa inédita. “Justin queria isso há muito tempo”, contou a fonte. “Agora ele finalmente pode mostrar quem ele realmente é.”

E os resultados dessa liberdade são evidentes. Com letras honestas e sonoridade ousada, o álbum já estreou no topo das paradas da Apple Music e do Spotify. A sexta-feira do lançamento se tornou, inclusive, o maior dia de streaming global da história do artista — um feito que reforça a força de seu novo momento.

Mais do que números, Swag representa uma virada simbólica. Pela primeira vez em sua carreira, Bieber detém 100% dos direitos autorais de suas músicas. A conquista veio após um acordo multimilionário entre ele e Braun, encerrando oficialmente a parceria que começou ainda na adolescência do cantor.

“Ele não precisou se preocupar em agradar ninguém ou seguir fórmulas de sucesso”, afirmou a fonte. “Pela primeira vez, Justin pôde criar sem filtros, sem pressões externas. É a versão mais autêntica dele que já ouvimos.”

A crítica também não ficou indiferente. Em resenha publicada logo após o lançamento, Rob Sheffield, da Rolling Stone, destacou a maturidade de Bieber e a ousadia sonora do disco, que conta com colaborações de nomes como Gunna, Lil B, Dijon, Cash Cobain e Sexyy Red. “Ele está processando sua realidade adulta com algumas das músicas mais criativas de sua vida”, escreveu.

Justin Bieber se destaca nas paradas britânicas com novo single

O cantor canadense Justin Bieber está a caminho de conquistar mais um feito marcante na carreira musical. Seu novo single, “Daisies”, lançado como parte do álbum SWAG, já figura entre as músicas mais ouvidas no Reino Unido nesta semana. Segundo o Official Chart: First Look, levantamento baseado em dados preliminares de vendas e streaming, a canção aparece atualmente na 5ª colocação.

Caso a posição seja mantida até a atualização oficial do Official Singles Chart Top 100 na próxima sexta-feira, será o 28º hit de Bieber a entrar no Top 10 britânico. A performance sólida da faixa reforça o impacto contínuo do artista no cenário pop global e antecipa o sucesso comercial de SWAG, seu mais recente trabalho de estúdio.

Enquanto isso, MK e Chrystal continuam firmes no topo das paradas com “Dior”. A colaboração, que estreou em 1º lugar na última sexta-feira, segue dominante pela segunda semana consecutiva, demonstrando forte aceitação do público e números expressivos nas plataformas de streaming. A estabilidade da música reforça a popularidade da dupla, especialmente em mercados europeus.

A música “Blessings”, uma parceria entre Calvin Harris e Clementine Douglas, apresentou um avanço significativo e aparece na 3ª posição, subindo três lugares em relação ao desempenho anterior. A faixa se mostra promissora para alcançar seu maior pico desde o lançamento.

Já Ed Sheeran, com sua balada “Sapphire”, ocupa atualmente a 4ª posição. O cantor britânico, conhecido por sua constância nas paradas, pode alcançar um novo recorde pessoal com o desempenho da faixa nos próximos dias. A receptividade do público e o alto volume de streams mantêm Sheeran entre os artistas mais ouvidos do país.

Entre as estreias e movimentações mais expressivas, a faixa “High On Me”, de Rossi em colaboração com Jazzy, chamou atenção ao subir 15 posições em apenas dois dias, alcançando o 13º lugar. A rápida ascensão demonstra forte engajamento digital e potencial para figurar entre os 10 primeiros na próxima atualização.

A cantora Lola Young também segue ganhando espaço com “One Thing”, que ocupa a 16ª colocação. A música, elogiada pela crítica e com crescimento consistente nos números de reprodução, pode alcançar um novo pico nesta semana.