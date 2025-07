Louis Tomlinson rompe o silêncio: “É doloroso demais estar aqui”

Após semanas de silêncio no X (antigo Twitter), Louis Tomlinson decidiu desabafar com os fãs na manhã desta terça-feira (15). O cantor britânico, conhecido tanto por sua trajetória solo quanto pelos anos no One Direction, explicou por que tem se mantido distante da plataforma: ataques constantes à sua vida pessoal, incluindo piadas envolvendo seu filho de oito anos, Freddie Reign.

“Os últimos meses tornaram impossível estar aqui”, escreveu o artista em uma publicação direta e carregada de emoção. “Todas essas conversas conspiratórias sobre meu relacionamento, meu filho, e até mesmo opiniões sobre minha mãe. É demais e doloroso demais para mim ver! Obrigado a todos que sempre me apoiam!”, completou.

O desabafo não detalha quais foram os comentários específicos que o afetaram, mas a resposta da base de fãs foi imediata — e solidária. “Você é suficiente como é”, disse um seguidor. Outro destacou: “Ninguém sabe pelo que você passou. As pessoas precisam parar de criar histórias sobre sua vida.”

Tomlinson não costuma compartilhar detalhes de seus relacionamentos, mas a imprensa britânica especula que ele esteja envolvido com uma documentarista e ex-participante de reality show. Ainda assim, a discrição tem sido uma constante desde as perdas devastadoras que sofreu: sua mãe, Johannah Deakin, faleceu em 2016, vítima de leucemia; três anos depois, sua irmã Félicité morreu por overdose acidental, aos 18 anos.

Apesar do distanciamento das redes, Louis Tomlinson tem mantido o foco na música. Desde o lançamento de Faith in the Future, em 2022, ele tem se apresentado pontualmente em festivais europeus. Neste mês, subiu ao palco do Ejekt Festival, em Atenas, e no ZOA City, em Zurique. Seu próximo compromisso ao vivo está marcado para o dia 26 de julho, no MBank Summer Festival, na Polônia.

No fim de maio, ele reacendeu rumores sobre um possível novo projeto ao publicar fotos em um estúdio de gravação, diante de um microfone e com letras abertas no celular. A legenda? Apenas “Pura Vida”, expressão típica da Costa Rica — e o suficiente para alimentar expectativas sobre uma nova fase artística.

Por que Louis Tomlinson é a estrela solo ignorada do One Direction

Quando o One Direction decidiu fazer uma pausa em 2015, muitos esperavam que seus membros encontrassem rapidamente o sucesso solo. Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Liam Payne todos começaram suas carreiras solo com um burburinho considerável.

No entanto, Louis Tomlinson, o que muitos consideravam o “coração” da banda, tomou um caminho muito diferente. Em vez de mergulhar de cabeça no estrelato, Tomlinson embarcou em uma jornada pessoal que revelaria tanto seus desafios quanto suas forças ocultas.

O início da carreira solo de Tomlinson foi marcado por uma tragédia pessoal profundamente dolorosa. Seu primeiro single, Just Hold On, uma colaboração com Steve Aoki, foi lançado em dezembro de 2016, poucos dias após a morte de sua mãe devido à leucemia.

Apesar do luto devastador, Tomlinson subiu ao palco do The X Factor para performar a música, um ato de bravura que deixou uma marca na indústria. No entanto, o sucesso comercial não foi tão imediato quanto o esperado. “Just Hold On” alcançou a modesta posição nº 52 nas paradas, e os seguintes singles Miss You e Back to You também não conseguiram impressionar como o esperado.

Apesar desses reveses iniciais, a jornada de Tomlinson não foi em vão. Após a saída da Epic Records, ele assinou com a Arista Records em 2019, começando uma nova fase em sua carreira.

O single Two of Us, uma homenagem tocante à sua mãe falecida, marcou uma mudança significativa. Em vez de seguir a fórmula pop típica, Tomlinson se aprofundou em temas mais pessoais e vulneráveis, oferecendo um vislumbre da sua verdadeira identidade.