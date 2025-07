Nicki Minaj debocha de SZA e nega pedido de feat: “Ela mente!”

A treta entre Nicki Minaj e SZA está longe de acabar e agora ganhou mais um capítulo polêmico. A rapper foi às redes sociais para rebater a cantora de R&B após SZA divulgar um suposto print mostrando que Nicki teria pedido duas vezes uma colaboração musical. Sem papas na língua, Minaj negou tudo e ironizou: “Todos sabem que ela mente”.

A situação viralizou quando SZA compartilhou uma imagem que mostraria uma conversa onde Nicki a convidava para participar de um feat. No entanto, Nicki Minaj não apenas desmentiu a autenticidade da mensagem, como também debochou do conteúdo do print.

“Hey, é a Nicki. Minaj? Não, a knickerbockers”, escreveu ela sarcasticamente no X (antigo Twitter), fazendo referência a um modelo de calças antigas e ao time de basquete New York Knicks. Ela continuou a provocação com uma pergunta bizarra: “Suas sardas somem quando você transpira jogando basquete?”. E seguiu com a ironia: “Caso contrário, queremos te oferecer uma chance única de jogar pelo Knicks”.

Nicki ainda aumentou o tom da provocação: “Espera aí. É a moça que cantou a música do Pantera Negra? EU AMEI ESSE FILME! Ah, ela cantava em inglês? Tá. E ela tem uns 40 e poucos anos, né? Se não, preciso ver a certidão de nascimento dela. Vocês sabem que ela mente, meninas”.

Nicki e SZA: O QUE ACONTECEU?

Nas redes sociais, o público ficou dividido. Enquanto alguns defendem Nicki por expor a suposta montagem, outros apontam que a rapper tem atacado diversos artistas nos últimos tempos e entre eles Megan Thee Stallion e Jay-Z. Agora, SZA se junta à lista dos desafetos recentes da artista.

SZA, por sua vez, não ficou calada. A cantora afirmou que Nicki conhece muito bem o trabalho dela, tanto que tentou duas vezes uma colaboração. Segundo SZA, ela recusou ambos os convites. Nicki, porém, insiste que isso nunca aconteceu e que a imagem divulgada é falsa.

O embate entre as duas tem se desenrolado publicamente nas redes, mas os detalhes de bastidores continuam nebulosos. Fãs especulam que a briga pode estar relacionada a questões de ego, charts ou bastidores da indústria, mas nenhuma das duas esclareceu o motivo real da confusão.

Enquanto isso, a troca de farpas só aumenta. Em outro momento da discussão, Nicki chegou a afirmar que SZA “poderia sumir da música e ninguém sentiria falta”, já que ela, Nicki, lota estádios até em países onde “ninguém sabe quem é SZA”.

No fim das contas, o conflito entre essas duas potências da música continua chamando atenção mais pelas farpas do que pelos feats que, pelo jeito, nunca vão acontecer.