Filho do Rei da Pornochanchada fala sobre preparativos para ensaio nu na 'G Magazine'

Oswaldo Cardoso, filho mais novo de David Cardoso, conhecido como o Rei da Pornochanchada, recentemente foi anunciado como a grande estrela da capa que marcará o retorno da revista G Magazine, prevista para o próximo mês de agosto.

Através do Instagram, o modelo, de 25 anos, publicou um antes e depois, e falou sobre a preparação para o ensaio em que surgirá totalmente nu. "O corpo alcança o que a mente acredita. Foram 20 dias de dieta, treino e cardio à risca", disse ele.

Oswaldo Cardoso é estudante de Nutrição e trabalha como personal trainer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele já estampou campanhas comerciais, e recentemente foi destaque na revista Individual Mag, conhecida por ensaios sensuais com modelos masculinos.

Filho de David Cardoso com a professora Romilda Servim, com quem o ator está casado há mais de 30 anos, o jovem mora com os pais. O pai, que já atuou ao lado de nomes como Vera Fischer e Sônia Braga, protagonizou a novela O Homem Proibido (1982), da Globo.

Oswaldo Cardoso, filho de David Cardoso (Foto: Reprodução/Instagram)

