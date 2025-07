Miley Cyrus deve receber o Vanguard Award no VMA 2025 - (crédito: TMJBrazil)

Miley Cyrus pode estar prestes a viver um dos maiores momentos de sua carreira no VMA 2025. A internet está fervendo com boatos de que a cantora será homenageada com o lendário Michael Jackson Video Vanguard Award, uma das maiores honrarias da premiação da MTV.

E como se isso já não fosse impactante o suficiente, os fãs acreditam que Britney Spears será a responsável por entregar o troféu à estrela de Flowers.

A especulação começou após Britney postar uma foto antiga de Miley Cyrus em seu Instagram, sem nenhuma legenda ou contexto. Foi o suficiente para os fãs começarem a criar teorias será que vem collab aí? Uma performance surpresa? Ou, quem sabe, a volta triunfal de Britney ao VMA?

Vale lembrar que Britney também já foi homenageada com o Vanguard Award, em 2011, e é um dos maiores ícones da história da premiação. Seu retorno ao palco da MTV, mesmo que apenas para entregar o prêmio, marcaria um momento histórico e emocionante.

Miley Cyrus: O que está por vir?

As conexões entre as duas artistas não são de hoje. Além da admiração mútua, elas já colaboraram na faixa SMS (Bangerz), lançada em 2013 no álbum explosivo de Miley, Bangerz. Também não é a primeira vez que Britney demonstra carinho publicamente: em 2021, ela compartilhou uma foto da colega no X (antigo Twitter), reforçando a proximidade entre elas.

Enquanto isso, Miley segue colhendo os frutos de uma nova fase musical mais madura e elogiada pela crítica. Apesar do sucesso com o público ter sido tímido em comparação a trabalhos anteriores, o reconhecimento da MTV pode coroar essa fase com chave de ouro.

Ela já levou o prêmio de Vídeo do Ano em 2014 por Wrecking Ball, mas o Vanguard é um outro nível de prestígio reservado apenas para nomes que impactaram profundamente o universo dos videoclipes.

A edição de 2025 do VMA acontecerá no dia 7 de setembro, direto da UBS Arena, em Elmont, Nova York, com transmissão ao vivo pela MTV, CBS e Paramount+. O evento promete ser recheado de surpresas e grandes homenagens.

Será que finalmente veremos Britney Spears de volta aos holofotes? E será que Miley vai realmente subir ao palco para receber esse reconhecimento tão especial? A expectativa é grande — e o impacto, se acontecer, será ainda maior.

Fique de olho, porque essa edição do VMA promete entrar para a história da música pop.