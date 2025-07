Ex de Luísa Sonza usa fotos antigas em clipe e gera climão com cantora - (crédito: TMJBrazil)

De acordo com o colunista Leonardo Torres do portal Popline, o cantor Nilo virou assunto nas redes sociais após divulgar sua nova música “Não Me Provoca”, usando um recurso inesperado (e polêmico): um carrossel com fotos antigas ao lado de sua ex, Luísa Sonza.

A divulgação, feita pelo próprio cantor no Instagram, dividiu opiniões dos fãs e gerou um mal-estar com a cantora, que reagiu dando unfollow e bloqueando o ex nas redes.

A publicação, feita na noite de quarta-feira (16), reuniu sete fotos inéditas do casal na época em que ainda estavam juntos. A legenda era direta: “Fiz uma música com a minha ex”. O post bombou, com mais de 180 mil curtidas em menos de 24 horas. Mas, nos bastidores, o clima não foi tão leve assim.

Sem fazer pronunciamentos públicos, Luísa optou por cortar contato com o ex-namorado online, o que foi confirmado pelo próprio Nilo. Pelos stories, ele comentou a repercussão do post e admitiu que a situação fugiu um pouco do controle.

“Bagulho ficou louco”, diz Nilo após reação de Luísa Sonza

“Luísa já me xingou de tudo aqui, já me bloqueou… Vamos com calma, tropa. Ex é fod*, vocês sabem como é… sempre tem um atrito”, disse Nilo, em tom de desabafo. Ele ainda tentou aliviar o clima: “Não sei por que fui inventar a moda de fazer música com a minha ex. O bagulho ficou louco aqui, deu bolete. A música tá top, vamo que vamo. Vamos ser feliz. Vambora!”.

A canção “Não Me Provoca” traz versos quentes e provocativos que alternam entre Nilo e Luísa. A colaboração não é novidade, já que a gravação havia sido feita quando os dois ainda mantinham uma relação amigável. O problema foi a forma como o lançamento foi promovido, com apelo emocional e visual que remete ao passado do casal.

Na faixa, Luísa solta versos como:

“Você gosta muito só porque eu não valho nada”, e

“Passa na minha cama que teu passe valoriza”.

Já Nilo canta:

“Não me provoca, vai, fica de costas / Rebola gostoso do jeitinho que o pai gosta”.

A parceria musical, apesar da tensão nos bastidores, está performando bem nas plataformas. Resta saber se a estratégia ousada de Nilo ajudará a consolidar seu nome na cena ou se o climão com Luísa vai render ainda mais capítulos públicos.

Enquanto isso, a internet segue acompanhando cada unfollow, cutucada e verso dessa história que mistura música, romance e exposição.