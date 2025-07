Maite Perroni fala sobre o futuro do álbum inédito do RBD - (crédito: TMJBrazil)

A novela envolvendo o álbum de inéditas do RBD ganhou mais um capítulo.

Maite Perroni, uma das integrantes mais queridas da banda mexicana, foi questionada sobre o destino das músicas gravadas em 2023 e ainda não lançadas. Durante uma abordagem no aeroporto da Cidade do México por um repórter do programa “Ventaneando”, a cantora deu uma resposta curta, mas suficiente para levantar ainda mais dúvidas entre os fãs:



“Não sei. De verdade, não sei. Estão aí. Muito obrigada”, disse, sorridente, enquanto seguia seu caminho.

O disco foi gravado durante a preparação da turnê de retorno do RBD e anunciado com entusiasmo em uma entrevista para a Billboard em 2023. A previsão inicial de lançamento era para 2024, mas o projeto ficou paralisado após conflitos judiciais entre o grupo e o ex-empresário Guillermo Rosas, que ainda está sendo processado pelos integrantes por questões financeiras e de direitos autorais.

RBD e Maite: Faixas inéditas, solos individuais e um grande ponto de interrogação

Apesar do silêncio oficial nas redes sociais do grupo, algumas informações sobre o álbum já haviam sido divulgadas anteriormente. Em entrevista ao POPline em março de 2025, Christian Chávez comentou que o disco traria uma proposta diferente, com destaque individual para cada integrante. “Todos tinham solos. Não sei se os fãs vão poder ouvir, eu espero que sim, mas não sei”, declarou o cantor.

Entre os títulos registrados estão “Solo Te Pido”, “G.R.A.C.I.A.S.” e “No Seas Tímido”, faixas que chegaram a despertar bastante expectativa na base de fãs que aguardava novidades além dos shows nostálgicos da turnê “Soy Rebelde Tour”.

Ainda não se sabe se a paralisação é definitiva ou apenas temporária, mas o interesse do público permanece alto. A resposta de Maite, embora evasiva, alimenta a curiosidade e mantém viva a esperança dos fãs de que o material inédito ainda possa ver a luz do dia especialmente diante da força que o grupo ainda carrega nas redes sociais e nas plataformas digitais.

Enquanto isso, os Rebeldes seguem com projetos individuais e o carinho do público brasileiro, que recentemente viu Christian Chávez confirmar uma série de shows no país. O legado do RBD continua, mesmo que cercado de incertezas.