Ariana Grande responde críticas e garante: “Nunca vou deixar a música”

Mesmo dividida entre os palcos e as câmeras, Ariana Grande não dá sinais de que pretende abandonar o posto de uma das maiores vozes do pop. Em um desabafo recente nas redes sociais, a cantora deixou claro: sua conexão com a música permanece inabalável — ainda que seus fãs precisem esperar um pouco mais para vê-la de volta em turnê.

“É muito ingênuo presumirem que só porque estou envolvida com outras coisas, eu vou desistir de cantar”, escreveu Ariana no Instagram, ao divulgar o vídeo de sua performance exclusiva no Met Gala 2024. “A música é o que me mantém viva. Sempre foi. Agora é hora de fazer caber tudo.”

E ela está, de fato, encaixando tudo. Grande abriu 2024 com foco total em Eternal Sunshine, seu sétimo álbum de estúdio, e ainda lançou uma versão expandida do projeto — Brighter Days Ahead — acompanhada por um curta estrelado por ela mesma. Na segunda metade do ano, a artista mergulhou no universo de Wicked, adaptação cinematográfica do famoso musical da Broadway, onde vive Glinda, um papel que sempre sonhou interpretar. O filme Wicked: For Good estreia nos próximos meses.

Apesar de não ter levado Eternal Sunshine nem Positions para os palcos em grandes turnês, Ariana garantiu aos fãs que pretende se apresentar ao vivo em 2026 — mas no seu ritmo. “Talvez não seja como antes, mas prefiro assim. Estou me divertindo. Me sinto grata e inspirada. Estou organizando algo para cantar pra vocês no ano que vem. Mesmo que seja só um pouquinho. Amo vocês”, escreveu.

Em nota enviada à Rolling Stone, sua equipe reforçou: “Ariana nunca se sentiu tão artisticamente livre. Apesar dos projetos de atuação, a música é — e sempre será — seu lar”.

Desde a última turnê mundial encerrada em 2019, Ariana fez aparições pontuais, mas marcantes. Subiu ao palco com Lady Gaga no VMA 2020, cantou com The Weeknd no iHeart Radio Music Awards de 2021, e emocionou com performances ao vivo no Saturday Night Live, em março de 2024.

Em entrevistas anteriores, Ariana já havia falado sobre o desgaste emocional enfrentado durante a turnê de Sweetener e Thank U, Next. Agora, com mais maturidade e controle sobre suas decisões artísticas, ela parece finalmente ter encontrado o equilíbrio que buscava.

Selena Gomez revela desejo de colaborar com Ariana Grande em novo projeto

A cantora norte-americana Selena Gomez e a colombiana Karol G participaram do quadro “GOAT Talk”, da revista Complex. Durante a conversa, as artistas revelaram suas preferências em diversos tópicos, como palavrão favorito em espanhol, música preferida para chorar, artista de reggaeton favorita e artista com quem gostariam de colaborar. Ao ser questionada sobre este último item, Selena Gomez confidenciou o desejo de fazer uma parceria com a estrela de “Wicked”, Ariana Grande.

As duas já demonstraram admiração mútua durante a temporada de premiações cinematográficas do ano passado, quando cada uma representava um filme: Ariana com “Wicked” e Selena com “Emilia Perez”. Em entrevista à Variety, em 2024, a intérprete de “Good for You” comentou sobre o apoio recebido de Ariana após ser indicada ao Globo de Ouro daquele ano:

“Ariana me mandou uma mensagem e foi a coisa mais doce. Eram cerca de 6h da manhã.”

Já Ariana, em declaração ao mesmo veículo, contou que desejava estar ao lado de Selena durante a premiação e destacou a admiração que sente pela colega:

“Eu a respeito muito, e sempre a adorei. Fiquei muito feliz por vê-la na lista [do Globo de Ouro] comigo. Foi muito especial.”

Recentemente, ambas divulgaram novos projetos. Selena Gomez lançou o álbum “I Said I Love You First”, uma colaboração com seu noivo, Benny Blanco. Já Ariana Grande lançou “eternal sunshine: brighter days ahead”. Embora ainda não haja confirmação oficial sobre uma colaboração entre as duas, os fãs seguem na expectativa.