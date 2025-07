SZA e Nicki Minaj acendem nova briga no pop - (crédito: TMJBrazil)

O clima entre duas das vozes mais influentes da música norte-americana ferveu nas redes sociais. SZA, 35, e Nicki Minaj, 42, protagonizaram uma troca de farpas no X (antigo Twitter) que tomou proporções de um verdadeiro embate digital — e arrastou consigo fãs, desafetos e suspeitas de indiretas nada sutis.

A faísca que acendeu a discussão começou com um post enigmático de SZA sobre o início do mercúrio retrógrado, marcado para esta sexta (18). Para Nicki, a mensagem não foi só astrológica: teria sido uma alfinetada em uma publicação anterior sua, onde insinuava que receberia US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) de indenização após um suposto processo contra Terrence “Punch” Henderson, presidente da Top Dawg Entertainment — gravadora que gerencia a carreira de SZA.

O desentendimento escalou rapidamente. Nicki disparou: “Vá desenhar suas sardas de volta”, em alusão ao visual característico da intérprete de “Saturn”. SZA não deixou barato: “Eu não dou a mínima para nenhuma dessas merdas estranhas que você está falando”. Em outro post, esclareceu que seu comentário sobre o alinhamento dos astros não tinha qualquer relação com a treta de Nicki com seu empresário.

Mas a trégua não veio. Em uma nova publicação, a voz de “Anaconda” disse que SZA “parece uma vadia” e comparou o rosto da artista ao de alguém “picado por uma abelha”. Fãs entraram em cena, com parte da fanbase de Minaj ameaçando “ir para cima” da rival. SZA, no entanto, manteve a postura firme: “Meus pais estão saudáveis e eu nunca fui tão bem-sucedida. Tenha alguma perspectiva e vá latir para a parede”.

Além da troca de insultos, a artista de “Kill Bill” ainda rebateu críticas que a acusavam de se apoiar em colaborações para alcançar sucesso. A resposta veio com um print poderoso: uma lista de cantoras negras — que inclui SZA, Beyoncé, Tina Turner e Rihanna — que ultrapassaram a marca de US$ 100 milhões (cerca de R$ 560 milhões) em arrecadação com turnês solo.

A treta não é um caso isolado. Nicki Minaj vem acumulando embates virtuais nas últimas semanas, com nomes como Jay-Z e Megan Thee Stallion entre os alvos recentes. A guerra fria no topo da música pop parece ter atingido um novo patamar — e o público segue assistindo, em tempo real, os bastidores nada pacíficos do estrelato.

SZA revela que ignorou pedidos de colaboração de Nicki Minaj

A troca de farpas entre SZA e Nicki Minaj tomou um novo rumo e ganhou ainda mais repercussão nas redes sociais. Depois que Nicki Minaj continuou sua sequência de tweets atacando SZA, a cantora de “Saturn” resolveu se manifestar publicamente. SZA publicou capturas de tela que comprovam que a rapper já tentou, em mais de uma ocasião, estabelecer uma colaboração com ela — porém, seus pedidos foram ignorados.

O conflito teve início quando Nicki Minaj publicou um tweet em que afirma ser muito mais bem-sucedida do que SZA. Em sua provocação, ela questionou o sucesso da cantora:

“Espera aí. A SZA acha que é mais bem-sucedida do que eu? Lol, me atualizem, por favor. SZA, se todas as músicas que você já fez desaparecessem agora, a indústria da música nem sentiria sua falta. Eu estive em países que nunca ouviram falar de você.”

Logo depois, Nicki continuou fazendo comparações diretas entre suas carreiras, destacando especialmente os locais onde realizou shows e sua popularidade:

“Eu sei que você não é TÃO estúpida, né? Estádios? Você viu os lugares onde toquei na minha PRÓPRIA turnê de FESTIVAL, na qual fui a atração principal fora do país no ano passado? Sua vaca, você já foi atração principal para 80 mil pessoas?”

SZA não deixou a provocação passar em branco. Compartilhando o print do pedido de colaboração que enviou à rapper, ela rebateu as críticas e ainda ironizou as declarações que questionavam o reconhecimento de seu trabalho:

“Nicki, você conhece minha música e minha contribuição, porque já pediu participação duas vezes e não teve resposta. Além disso, fazer rap com minhas letras em ‘Feeling Myself’ — ‘Cozinhando o grave parecendo um quilo’? Lol, você está tendo um momento… Não sei por quê, mas seja abençoada.”