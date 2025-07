Zé Felipe vira cobaia de experimento maluco em “Previsão do Tempo”

Depois de agitar o país com o hit “Mãe Solteira”, MC Davi está de volta com mais uma faixa que promete dominar as pistas — e, desta vez, em parceria com ninguém menos que Zé Felipe e MC Livinho. Lançada no dia 17 de julho, “Previsão do Tempo” não apenas traz um som contagiante, mas também mergulha em uma narrativa ousada e visualmente alucinante, com um videoclipe gerado por inteligência artificial.

A música brinca com a ideia de uma tempestade nada convencional, usando trocadilhos inusitados — incluindo uma “chuva de sapos” — embalados pela batida do funk e o toque melódico do sertanejo pop. A produção musical leva a assinatura de Ajaxx, um nome consolidado por trás de diversos sucessos do gênero.

Mas quem realmente chama atenção nesse projeto é Zé Felipe, que surge em um papel inusitado no clipe: o de assistente-cobaia de um cientista excêntrico, vivido por MC Davi sob o alter ego “DR.D”. No universo criado para o vídeo, DR.D é um pesquisador que tenta controlar o clima por meio de experimentos mirabolantes — e quem acaba entrando na dança (literalmente) é Zé, que mistura humor, estilo e carisma na medida certa.

MC Livinho completa o trio como o jornalista que acidentalmente aciona uma catástrofe climática. O resultado é um videoclipe que mais parece um mini-filme futurista: colorido, psicodélico e repleto de efeitos digitais, em um projeto que une música, ficção científica e cultura pop em uma mesma narrativa.

“Estávamos no estúdio da GR6, trocando ideia, e a música nasceu ali mesmo, de forma natural”, conta MC Davi. “Chamamos o Livinho e fomos desenvolvendo juntos. Como sou muito criativo, resolvemos também fazer algo visualmente marcante. O clipe ficou uma loucura boa, vocês vão ver.”

A estética do vídeo, gerada com o uso de inteligência artificial, representa um passo ousado no cenário do funk e do sertanejo. Ao misturar gêneros, linguagens e tecnologia, “Previsão do Tempo” não só entrega mais um hit dançante, como também aponta para um novo momento da música urbana brasileira — onde as colaborações se tornam cada vez mais criativas e imprevisíveis.

Zé Felipe, por sua vez, mostra que está longe de se limitar ao tradicional. Com seu carisma habitual, ele se joga de cabeça no universo excêntrico do clipe, reforçando sua versatilidade como artista pop e abrindo espaço para novas possibilidades estéticas dentro da música brasileira.

Zé Felipe revela se vai apagar as tatuagens com a Virginia

Separações costumam vir acompanhadas de mudanças: de endereço, de rotina, de planos e, para muitos, de tatuagens.

Mas não é o caso de Zé Felipe. Em uma sequência de perguntas respondidas por seus seguidores no Instagram, o cantor foi direto ao ponto ao ser questionado se pretende remover os desenhos feitos em homenagem a Virginia Fonseca, com quem viveu um casamento de cinco anos.

A resposta foi curta, mas carregada de firmeza: “Nenhuma. Inclusive eu quero fazer mais. Mas remover, não! De forma alguma”, afirmou o sertanejo, que mostrou maturidade e tranquilidade ao falar sobre o término da relação.

Conforme o portal Ofuxico, ao longo da parceria amorosa com Virginia que se estendeu por casamento, filhos e uma relação muito pública Zé eternizou não apenas momentos, mas sentimentos na própria pele.

São várias as tatuagens que compartilham significado com a ex, como os apelidos “Vi” e “Zé” no pescoço, além de símbolos que remetem à rotina da família, como o jatinho que representa o estilo de vida intenso do casal.

Não foram poucas as vezes em que os dois usaram tatuagens para selar capítulos da vida a dois. Uma das mais marcantes aconteceu durante uma viagem ao Japão, feita para celebrar o aniversário de Zé Felipe. O casal escolheu o ideograma japonês para “amor” como símbolo da experiência.

Virginia, na época, compartilhou a decisão com os fãs: “Decidimos eternizar na pele nossa viagem superespecial! Que Deus abençoe o nosso amor e que ele seja eterno”.

Além das homenagens ao relacionamento, Zé também desenhou na pele fragmentos de sua identidade familiar. No corpo, carrega o nome da mãe, Poliana Rocha, a assinatura do pai, Leonardo, e as iniciais dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Há até mesmo uma equação poética tatuada: “A + F = M²”, representando o amor pelas duas primeiras filhas. Para o caçula, “JL” já ganhou espaço entre as lembranças mais profundas do artista.

O peito de Zé também guarda a frase em espanhol “soy brillante”, acompanhada de um emoji, e até uma homenagem à sogra, Margareth Serrão, mãe de Virginia.