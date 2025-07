Miley Cyrus é processada por hit “Flowers” e caso envolve sucesso de Bruno Mars

Miley Cyrus, de 31 anos, está no centro de uma polêmica judicial.

A cantora foi processada por violação de direitos autorais pela empresa Tempo Music Investments, que afirma que seu hit mundial “Flowers”, lançado em 2023, tem similaridades marcantes com a faixa “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, lançada em 2012.

A gravadora, que possui os direitos sobre a música de Bruno, acusa Miley de ter usado partes essenciais da composição original como a melodia, a harmonia e até o conceito do refrão sem a devida autorização. A empresa argumenta que a estrutura emocional e musical de “Flowers” ecoa diretamente o que Bruno Mars criou anos atrás.

Apesar de Bruno Mars não estar envolvido no processo, a gravadora afirma que “Flowers” só alcançou o sucesso estrondoso que teve por conta da base estabelecida em “When I Was Your Man”. Segundo documentos revelados pelo site TMZ, a gravadora exige indenização financeira e também a proibição da performance pública da faixa por parte de Miley.

No hit de Miley, o refrão empodera:

“Eu posso comprar flores para mim, escrever meu nome na areia, falar comigo mesma por horas… eu posso me amar melhor do que você.”

Já no de Bruno Mars, a letra soa como um arrependimento romântico:

“Eu deveria ter te comprado flores e segurado sua mão… agora minha amada está dançando com outro homem.”

Apesar de não serem idênticas, as canções têm paralelos claros. Enquanto Bruno lamenta, Miley responde com independência. E essa “conversa musical” é justamente o que a Tempo Music vê como uma paráfrase criativa demais para não ser considerada cópia.

Sucesso global e impacto na carreira de Miley

Lançada como parte do álbum “Endless Summer Vacation”, Flowers se tornou rapidamente um fenômeno. Venceu o Grammy de Gravação do Ano e conquistou o topo das paradas em diversos países. O single também alimentou rumores de ser uma indireta ao ex-marido de Miley, o ator Liam Hemsworth, reforçando o tom pessoal e emotivo da letra.

Nas redes sociais, Miley chegou a comemorar:

“Celebrando o primeiro lugar de Flowers no mundo novamente esta semana! É incrível ver como essa música conecta vocês de forma tão positiva. Sou grata por cada um que ouve meu som.”