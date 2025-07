Rosé entra para o topo da música global e faz história no K-pop

Rosé, integrante do fenômeno BLACKPINK, acaba de conquistar um marco impressionante em sua carreira. Segundo dados divulgados pela Luminate, a cantora sul-coreana figura entre os 10 maiores artistas globais de 2025 e mais do que isso: ela é a única representante do K-pop a aparecer na lista.

Na quarta colocação, Rosé ficou atrás apenas de gigantes como Taylor Swift, Coldplay e The Weeknd, deixando claro que sua presença na indústria musical mundial vai muito além dos palcos do K-pop. O ranking leva em consideração um conjunto de fatores que incluem número de streams, vendas, engajamento nas redes sociais e impacto cultural.

O principal motor por trás desse sucesso estrondoso? A música “APT.”, uma colaboração com Bruno Mars que explodiu nas plataformas digitais. Desde seu lançamento, o single virou um verdadeiro fenômeno tanto que o videoclipe ultrapassou 1,8 bilhão de visualizações no YouTube. Em janeiro de 2025, Rosé quebrou um recorde histórico: seu clipe se tornou o vídeo de K-pop mais rápido a alcançar 900 milhões de views, superando a lendária marca de “Gangnam Style”, de PSY, que dominou a internet por mais de uma década.

Rosé: Estreia impressionante

A força de Rosé também se faz sentir no Brasil. “APT.” conquistou as rádios nacionais e entrou para o top 100 das músicas mais tocadas no país — um feito inédito para uma artista solo de K-pop. Essa conquista prova que a música da cantora rompe barreiras linguísticas e culturais, encontrando espaço em diferentes públicos ao redor do mundo.

Atualmente, a artista participa da nova turnê mundial do BLACKPINK, a “DEADLINE World Tour”, que já está esgotando ingressos em estádios e arenas pela Ásia, Europa e América do Norte. Durante os shows, momentos memoráveis têm agitado os fãs como a inesperada participação de Bruno Mars no palco ao lado de Rosé, em uma apresentação eletrizante do hit “APT.”.

Além de reforçar a força global do BLACKPINK, a turnê também evidencia o brilho próprio de Rosé. Com seu vocal marcante, estilo elegante e presença magnética, ela tem mostrado ao mundo que é uma artista completa — e que veio para ficar entre os grandes nomes da música mundial.

Com números impressionantes, reconhecimento internacional e uma legião de fãs apaixonados, Rosé não apenas quebra recordes — ela os redefine. E se depender do ritmo atual, o nome dela ainda vai aparecer muitas outras vezes no topo das paradas globais.