Chris Martin flagra affair em show e se arrepende após viralizar

Durante um show do Coldplay em Boston, o vocalista Chris Martin protagonizou um momento que rapidamente viralizou e deixou o artista visivelmente desconfortável depois. Enquanto interagia com o público por meio da tradicional “câmera do beijo” (ou “kiss cam”), uma situação inesperada chamou a atenção dos milhares de fãs presentes e de milhões de internautas ao redor do mundo.

O episódio envolveu o CEO da empresa de tecnologia Astronomer, Andy Byron, e a diretora de RH da mesma companhia, Kristin Cabot. Os dois apareceram de mãos dadas no telão, gerando surpresa e burburinho imediato. Sem saber das circunstâncias pessoais dos envolvidos, Chris Martin comentou ao microfone: “Olha esses dois”, levando o público ao delírio com a cena romântica.

No entanto, a situação rapidamente saiu do controle. Após a reação da plateia, Cabot virou o rosto de forma visivelmente desconfortável e Byron deixou o enquadramento. Martin, ainda sem perceber a dimensão da exposição, completou: “Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos”. O comentário, que parecia inofensivo, acabou gerando consequências reais.

Chris Martin: Flagra CEO com colega de trabalho

O vídeo da cena viralizou nas redes sociais e expôs o suposto relacionamento extraconjugal entre os executivos. Pouco depois, Megan Kerrigan Byron — esposa de Andy — excluiu todas as suas redes sociais. A notícia ganhou força nos principais portais internacionais, especialmente depois que ambos os envolvidos começaram a apagar ou ocultar informações profissionais de seus perfis no LinkedIn.

Segundo o site Page Six, Andy Byron assumiu o cargo de CEO da empresa nova-iorquina em julho de 2023, enquanto Kristin Cabot foi contratada como diretora de Recursos Humanos em novembro de 2024. Ambos os registros desapareceram da plataforma após o episódio vir à tona.

Chris Martin, por sua vez, demonstrou arrependimento. Em trechos posteriores do show, divulgados por fãs nas redes, o cantor diz: “Espero que não tenhamos feito nada de ruim.” A fala indica que o artista só se deu conta da gravidade da situação após ver a repercussão do vídeo.

A banda Coldplay é conhecida por suas interações calorosas com o público, e Martin costuma usar a “kiss cam” como uma forma divertida de gerar conexão durante os shows. Contudo, o episódio de Boston mostrou como uma ação espontânea pode ter desdobramentos sérios — especialmente em tempos de viralização instantânea.

O caso ainda levanta discussões sobre privacidade, responsabilidade de figuras públicas e os limites da exposição em eventos ao vivo. Enquanto o Coldplay segue sua turnê mundial, os envolvidos na polêmica tentam lidar com os impactos causados por uma única aparição no telão.