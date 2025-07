Katy Perry encara emoção ao cantar sobre desilusões amorosas’

Katy Perry mostrou mais uma vez que sabe equilibrar vulnerabilidade e profissionalismo em cima do palco. Durante uma apresentação recente da turnê Lifetimes, na Califórnia, a cantora dividiu com o público um momento sincero ao interpretar “Not Like the Movies”, uma de suas músicas mais sensíveis e justamente em uma fase delicada de sua vida pessoal.

A faixa foi escolhida pelos próprios fãs por meio de votação interativa que faz parte do show, e traz letras que falam sobre o fim de um amor idealizado. Antes de iniciar a canção, Katy não escondeu que o momento exigiria força emocional.

“Escrevi essa música quando tinha pouco mais de 20 anos, depois do meu primeiro divórcio”, revelou, fazendo referência ao término de seu casamento com o comediante britânico Russell Brand, com quem foi casada de 2010 a 2012.

Mas o contexto atual também influenciou seu tom emocionado. Recentemente, a cantora de 40 anos confirmou o fim do relacionamento com o ator britânico Orlando Bloom, com quem estava desde 2016 e tem uma filha de quatro anos, Daisy Dove.

Katy Perry: “Vocês votaram, então vamos nessa”

Com um sorriso entre nervoso e corajoso, Katy aceitou o desafio lançado pelo próprio público. “Vocês vão me fazer cantar essa música neste momento da minha vida? Tudo bem. Vamos fazer isso, porque vocês escolheram”, brincou, arrancando gritos e aplausos da plateia.

Além de “Not Like the Movies”, outra canção escolhida pelos fãs para a noite foi “The One That Got Away”, igualmente marcada por sentimentos de perda e saudade.

Apesar do clima mais emotivo, Katy garantiu que não se arrepende de dar voz ao público na hora do setlist. “Gosto de deixar vocês escolherem as músicas. Para cada país, escolho um álbum diferente como tema. Aqui nos Estados Unidos, escolhi Teenage Dream, porque aqui você pode ser um eterno adolescente dos sonhos”, comentou, mantendo o espírito positivo que conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos.

A turnê Lifetimes, que marca o lançamento do sétimo álbum de estúdio da artista, teve início em abril na Cidade do México e está prevista para terminar em dezembro, em Abu Dhabi. Com um repertório que mistura nostalgia, hits atemporais e músicas novas, a turnê reafirma Katy Perry como uma das artistas mais completas do pop contemporâneo — mesmo em fases difíceis da vida pessoal.

Katy provou que, mesmo quando o coração aperta, o show deve continuar. E ela faz isso com talento, humor e, acima de tudo, verdade.