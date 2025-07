Justin Bieber brilha no Top 5 britânico com “SWAG” e novo single em alta - (crédito: TMJBrazil)

Justin Bieber lançou recentemente seu aguardado álbum “SWAG” e, como esperado, o mundo parou para ouvir. A prova disso? O disco foi o mais reproduzido globalmente no Spotify na última semana. Mas, quando o assunto é o Reino Unido, os números foram bons embora não tenham colocado o cantor no topo da parada britânica.

Na mais recente atualização do Official Charts, “SWAG” estreou em 4º lugar entre os álbuns mais vendidos e ouvidos do país. À frente dele ficaram “Moisturizer”, da dupla indie Wet Leg, e dois clássicos do Oasis: Time Flies… 1994-2009 e What’s the Story Morning Glory.

Ainda assim, a posição é motivo de comemoração. Este é o sétimo álbum de Justin a entrar no Top 10 do Reino Unido. O cantor canadense já teve dois discos em 1º lugar por lá: Believe (2012) e Changes (2020). Já Justice (2021) e Purpose (2015) bateram na trave, alcançando a vice-liderança.

Além do sucesso com o álbum, Justin também apareceu forte na parada de singles. A faixa “DAISIES” estreou direto no 4º lugar, consolidando-se como um dos destaques dessa nova era.

Outras duas faixas do projeto, “YUKON” e “ALL I CAN TAKE”, também entraram no Top 40, nas posições 32 e 33, respectivamente. Isso mostra que os fãs estão consumindo o disco de forma ampla não apenas os hits promovidos.

Essa movimentação indica que o público está engajado e escolhendo suas faixas favoritas de forma orgânica, o que pode influenciar na definição dos próximos singles oficiais.

Justin Bieber: Críticas divididas, mas criatividade de “SWAG” chama atenção

A recepção da crítica ao novo projeto de Bieber está sendo mista. Enquanto alguns veículos elogiaram a ousadia e o estilo nostálgico com pegada dos anos 90, outros questionaram a falta de profundidade em certas mensagens do álbum.

O site The Independent, por exemplo, destacou uma narrativa confusa sobre sentimentos e fé, avaliando o disco com apenas duas estrelas. Já a Clash Music foi mais generosa, dando nota 7 e ressaltando a energia criativa do trabalho, que mistura synth pop vibrante com momentos introspectivos.

Mesmo com visões opostas, é inegável que “SWAG” marca uma nova fase de Justin: mais ousada, colorida e com identidade própria.

SWAG pode não ter estreado no topo absoluto das paradas britânicas, mas o impacto do álbum é evidente. Seja pela força no streaming global ou pelas múltiplas faixas em destaque no Reino Unido, Justin Bieber mostra que continua sendo um dos nomes mais influentes do pop atual.