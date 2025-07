MC Daniel, de 26 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (17) para se manifestar sobre as recentes acusações envolvendo seu nome. O cantor foi acusado de comportamento tóxico por um jovem e também enfrentou críticas da fotógrafa Aline Morais, que trabalhou no parto de seu filho. Visivelmente incomodado, o funkeiro negou todas as acusações e informou que pretende recorrer à Justiça para reparar os danos sofridos. "Os envolvidos sozinhos se prejudicaram e se entregaram. Vão ter que responder judicialmente", declarou.

O artista destacou o impacto emocional causado pelas denúncias, ressaltando a gravidade das ofensas recebidas. "Acabou com minha saúde mental. Me chamaram de tóxico, agressor. Tem noção ser acusado de uma coisa que não fez e nem tem cabimento? Primeiro me xingaram aqui, falando que eu tinha que morrer", desabafou MC Daniel, que afirmou já estar acostumado a lidar com ataques virtuais, mas reforçou a injustiça da situação.

Em relação à fotógrafa, o cantor alegou que o caso virou contra ela própria, após outros clientes reclamarem da profissional. "Antes era só eu falando, agora são 3 clientes insatisfeitos. Ela é mal-educada, invasiva e sem ética profissional", afirmou. Segundo MC Daniel, a polêmica em torno do pagamento do serviço foi esclarecida, informando ter pago o valor integral de R$ 7 mil. "O exposed sobre mim acabou se tornando sobre ela", comentou.

O cantor encerrou o desabafo dizendo que prefere resolver suas questões fora da internet, mas sentiu necessidade de se defender diante da gravidade das acusações. "Como fica meu lado agora? Pessoas comentando da minha vida, duvidando da minha índole, do meu caráter. Ser xingado ou acusado de algo que não fez", questionou, demonstrando preocupação com sua reputação.

O post MC Daniel expõe ataques após polêmicas: ‘Não fujo do choque’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.