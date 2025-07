Reneé Rapp lança balada explosiva e confronta rival amorosa

Reneé Rapp está cansada de ficar sem respostas — e resolveu transformar essa frustração em música. Em seu novo single, “Why Is She Still Here?”, a cantora expõe um turbilhão emocional ao questionar o lugar de uma suposta ex na vida de sua atual parceira. “Se eu sou sua garota, por que ela ainda está aqui?”, dispara Rapp, em uma balada pop com tons de R&B e um baixo pulsante que conduz a narrativa com tensão e intimidade.

Sem meias palavras, a artista entrega versos cortantes como: “Você pode me dizer que não a ama, você provavelmente deveria dizer a ela também”, desnudando a insegurança de uma relação instável. A faixa marca um contraste com os singles anteriores do próximo álbum, Bite Me, que chegam com um clima mais pop rock — o oposto do clima introspectivo que marca a nova canção.

Previsto para 1º de agosto, Bite Me será o segundo disco de estúdio de Rapp, sucedendo o aclamado Snow Angel, e vem sendo construído faixa a faixa com autenticidade emocional e intensidade vocal. Antes de “Why Is She Still Here?”, a cantora já havia apresentado “Leave Me Alone” e “Mad”, que mostraram sua versatilidade ao flertar com o rock em produções mais vibrantes e afiadas.

O lançamento do novo single foi antecipado pelas redes sociais. Na última semana, Rapp compartilhou uma foto no Instagram com a legenda que batiza a música. Dias depois, confirmou a chegada da faixa com uma nova publicação, aumentando o mistério em torno da trama que Bite Me promete contar.

A cantora também revelou recentemente, durante participação no podcast Good Hang com Amy Poehler, que sua jornada artística começou antes mesmo de nascer. Segundo ela, a mãe, Denise Rapp, escolheu seu nome com aliteração proposital: “Ela disse: ‘Aliteração, só para o caso de ela querer ser uma estrela pop’. Eu fiquei: ‘Obrigada, Deus’”.

Com “Why Is She Still Here?”, Reneé Rapp não apenas reforça esse destino traçado pela mãe, como mostra que sabe exatamente como transformar dor e dúvida em arte — e que sabe, sim, muito bem, o que está fazendo aqui.

Reneé Rapp anuncia datas de nova turnê na América do Norte

Na última segunda-feira (23), a cantora Reneé Rapp anunciou sua turnê Bite Me e fará shows pelos Estados Unidos e Canadá ainda este ano.

Segundo a People, a turnê começa em Morrison, no Colorado, em 23 de setembro, dura pouco mais de um mês e passa por 17 paradas, terminando em Charlotte, na Carolina do Norte, em 29 de outubro.

Vale destacar que ao longo do caminho, Reneé Rapp se apresentará em alguns dos locais mais populares dos EUA, incluindo o Madison Square Garden, em Nova York, e o Kia Forum, em Inglewood, Califórnia.

Os fãs terão acesso a pré-venda da artista até o dia 26 de junho. Titulares de cartões de crédito Gap Inc. e Mastercard também podem acessar a pré-venda a partir de 24 de junho. Os ingressos para o público geral estarão à venda na sexta-feira, 27 de junho.

Vale lembrar que Reneé Rapp contará com atrações de abertura descritas como algumas de suas “favoritas”. De Nova York a Inglewood, ela terá a companhia de Syd, que recentemente abriu shows de Billie Eilish na Europa. Todas as outras datas terão a participação de Ravyn Lenae, cuja música “Love Me Not” alcançou recentemente a 17ª posição na Billboard Hot 100.

Recentemente, ela lançou seu mais recente single: “Leave Me Alone”. O disco Bite Me tem lançamento previsto para 1º de agosto.