Junior quebra o silêncio sobre pausa na turnê

Depois de meses longe dos palcos, Junior está pronto para retomar a “Solo Tour” — e trouxe explicações sinceras sobre o sumiço, mudanças na agenda e, para alegria dos fãs, uma nova promessa musical. Em entrevista ao POPline, o cantor detalhou os bastidores desse recomeço e adiantou: tem lançamento vindo aí.

A turnê solo estreou em novembro do ano passado, em Campinas, mas foi interrompida após apenas quatro apresentações. O motivo? Junior explicou sem rodeios: “Já não ia dar tempo de organizar shows para o começo do ano. Quando 2024 acabou, não tinha nada preparado para este ano, então tem um período aí de organizar shows. Eu também fiquei numa fase tentando ver se eu ia fazer um projeto em estúdio ou não. Acabei não fazendo. Fiz outras coisas.”

E não foi só isso. A parte pessoal também pesou nesse hiato: “Não consegui construir meu estúdio. Então tem uma parte de vida pessoal que não consegui organizar a tempo de trazer muitas novidades esse ano. Agora eu tô me adaptando a esse momento e voltando com a turnê.”

Enquanto o público aguardava por novidades, outro ponto gerou dúvidas: três shows foram cancelados. Junior também foi direto ao assunto: “É, rolou uns cancelamentos muito alheios a minha vontade. Para ser sincero, esse último agora de Belo Horizonte, fiquei sabendo através dos fãs. Completamente alheio a minha vontade. Mas, ao mesmo tempo, tem que dançar conforme a música, conforme dá.”

Apesar dos contratempos, ele demonstrou empatia pelos fãs: “Mas, enfim, eu sei que tem fãs que ficam chateados. Eu também fiquei bastante. Mas é isso.”

Agora, com datas confirmadas — Curitiba (2 de agosto), São Paulo (9 de agosto), Rio de Janeiro (22 de agosto) e The Town (13 de setembro) —, Junior também prepara um presente sonoro: “Tem um lançamentozinho aí em breve. Mas é um lançamentozinho”, ele reforça, com o tom modesto de quem sabe que qualquer novidade já é suficiente para movimentar os fãs. “Pra eu também não ficar sem novidade nenhuma, né?”

A previsão é que a faixa inédita chegue antes mesmo do retorno aos palcos. “Vou tentar. Estamos correndo para ver se dá tempo. Mas acho que sim, acho que vai dar”, adiantou com entusiasmo.

Recentemente, Junior apareceu em vídeos mexendo em “Cai a Chuva”, sucesso da época de Sandy & Junior. Mas ele esclareceu: “Não. A gente estava preparando um arranjo para ‘Cai a Chuva’ e entendendo possibilidades. Não, não é o projeto”, garantiu.

Junior retorna aos palcos com turnê confessional e músicas à família

Após um hiato de mais de meio ano, Junior está pronto para retomar sua jornada solo com a “Solo Tour”, que reestreia no dia 2 de agosto na icônica Ópera de Arame, em Curitiba. A turnê marca a volta do cantor aos palcos com um show profundamente pessoal, ancorado nos dois volumes do álbum solo, lançados em 2023 e 2024.

Desta vez, Junior entrega mais do que performance: ele abre o coração em composições que têm alvos bem definidos — e todos estão em casa. “Cada uma dessas músicas tem nome, sobrenome e muita história por trás”, revelou o cantor. As informações são do Popline.

Entre os destaques do repertório está “Dá Pra Ser Leve”, canção nascida de um momento delicado em seu casamento com Mônica Benini. Durante a pandemia, o casal enfrentou turbulências que acabaram virando melodia. “A gente já tinha atravessado a tormenta quando eu escrevi. Foi como olhar para trás com alívio e amor renovado”, contou Junior, relembrando um período de muita sensibilidade e desgaste emocional.

A conexão familiar se estende também aos filhos. “O Dom”, faixa composta com Xororó, é uma homenagem ao primogênito, Otto. Com versos como “sou o que sou por você”, Junior expressa o impacto transformador da paternidade. Já a caçula Lara inspirou “Novo Olhar”, uma declaração sobre como ela reorganizou tudo ao seu redor desde que chegou: “realinhou a minha vida de repente”, canta ele.

Mas nem tudo sai como planejado — pelo menos, não para Otto. Em uma cena que mistura humor e ternura, o menino revelou ao pai que prefere a música feita para a irmã. “A dele começa devagar, demora pra crescer. Um dia ele virou pra mim e perguntou se podia trocar com a Lara”, contou Junior, rindo. Enquanto isso, Lara, ainda pequena, se encantou mesmo por outra música do disco: “Paraquedas”. “É isso, né? Filhos são assim. A gente escreve com uma intenção, e eles ressignificam tudo”, comentou o artista.