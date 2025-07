Nicki Minaj detona SZA e nega pedido de feat

A temperatura subiu nas redes sociais com mais um capítulo explosivo na treta entre Nicki Minaj e SZA. Após a cantora de Kill Bill divulgar um print que sugeria um pedido de colaboração vindo da rapper, Nicki não deixou barato e foi ao X (antigo Twitter) negar tudo com ironia afiada e ataques diretos. “Todos sabem que ela mente”, escreveu, colocando gasolina no incêndio já em curso.

Nicki ironizou o suposto pedido como se fosse algo absurdo e completamente inventado. “Hey, é a Nicki. Minaj? Não. A knickerbockers [modelo de calça]”, começou ela, zombando da situação ao estilo que só ela domina. Em tom debochado, ainda fez uma piada inusitada sobre sardas e basquete, como se zombasse da própria ideia de querer um feat. com SZA.

A rapper não parou por aí e continuou a cutucar: “Espera aí. É a moça que cantou a música do ‘Pantera Negra’? EU AMEI ESSE FILME! Ah, ela cantava em inglês? Tá. E ela tem uns 40 e poucos anos, né? Se não, preciso ver a certidão de nascimento dela. Vocês sabem que ela mente, meninas.”

A briga, que começou nos bastidores e explodiu online, parece longe de acabar. Nicki já afirmou que SZA não faria falta alguma se sumisse da indústria musical e que ela, Minaj, continua lotando estádios ao redor do mundo — inclusive em lugares onde, segundo ela, ninguém sabe quem é SZA.

Do outro lado, a cantora rebateu dizendo que Nicki conhece muito bem seu trabalho — tanto que teria pedido parceria duas vezes. SZA garantiu que recusou ambos os convites, e foi exatamente aí que a confusão se intensificou. O print postado por ela seria, segundo Nicki, totalmente falso.

Nicki Minaj revela que recusou parceria com Drake em faixa de sucesso

Na última quinta-feira (17), a rapper Nicki Minaj revelou em seu Twitter que rejeitou uma parceria com o canadense Drake na faixa “Rich Baby Daddy”, presente no álbum For All The Dogs, lançado pelo rapper em 6 de outubro de 2023, que conta ainda com participações de Sexyy Red e SZA.

A revelação surgiu em meio a uma disputa pública entre Nicki Minaj e SZA na rede social. A rapper compartilhou esse detalhe após uma série de tweets comentando a carreira da intérprete de “All The Stars”. Segundo Nicki, Drake queria que ela e Sexyy Red participassem do single, e ela ainda mantém guardada uma versão da música com seu verso.

Em um dos tweets, Nicki Minaj expressou surpresa e dúvida sobre se SZA tinha conhecimento da recusa dela:

“Fico pensando se ela sabe que recusei participar da música ‘shake dat ass for Drake’. Ele queria eu e a Sexyy na faixa. Ainda tenho a versão só com Drake e Sexyy.”

Ela explicou o motivo pelo qual optou por não aceitar a colaboração, justificando seu foco no lançamento do seu quinto álbum de estúdio, Pink Friday 2, que saiu em 8 de dezembro de 2023. Nicki deixou claro que pretende fazer uma colaboração com Drake em um momento mais significativo. Em suas próprias palavras, ela disse:

“Eu disse que queria esperar pelo Pink Friday 2, para que ele e eu fizéssemos uma música do Dricki que fosse mais especial.”

Nicki Minaj e Drake já colaboraram diversas vezes, com faixas como “Up All Night” e “Make Me Proud”, presentes em projetos de Drake, e “Only”, “Moment 4 Life”, “Needle”, “Seeing Green” e “No Frauds”, lançadas por Nicki.

“Rich Baby Daddy” foi um dos maiores sucessos do álbum For All The Dogs, acumulando mais de 570 milhões de reproduções no Spotify e atingindo o pico de 11ª posição na parada de singles da Billboard Hot 100.