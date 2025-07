Chris Martin quebra o silêncio após polêmica da câmera do beijo

Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, finalmente se manifestou com muito bom humor sobre o escândalo da “câmera do beijo” que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Durante um show da turnê Music of the Spheres em Madison, Wisconsin, no último sábado, o cantor abordou a polêmica de forma descontraída, arrancando risos da plateia e reacendendo o debate em torno do vídeo que escancarou uma suposta traição ao vivo.

Tudo começou em uma apresentação anterior do Coldplay no Gillette Stadium, em Massachusetts. No momento em que o famoso Jumbotron (telão de alta definição usado nos shows) começou a mostrar casais da plateia, a câmera focou em um homem e uma mulher abraçados.

No entanto, a reação deles ao serem exibidos chamou atenção: os dois rapidamente se afastaram e tentaram esconder o rosto, o que levantou suspeitas e rendeu milhares de compartilhamentos, memes e especulações na internet.

Chris Martin, conhecido por sua leveza no palco, não deixou o episódio passar despercebido. No show seguinte, antes de repetir o momento tradicional da “câmera do beijo”, ele alertou com bom humor:

“Vamos mostrar alguns de vocês no telão. Então, por favor, se não fez sua maquiagem, essa é a hora!”

A declaração foi recebida com aplausos e gargalhadas. A plateia, já atenta à repercussão do caso anterior, entendeu o recado: o Coldplay não perdeu o bom humor, mesmo diante de uma situação delicada.

Chris Martin vem com humor

Os protagonistas do vídeo viral foram identificados como Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de pessoal da mesma organização. Nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas a repercussão foi tanta que a empresa se viu obrigada a agir.

No sábado pela manhã, poucas horas antes do show em Madison, um porta-voz da Astronomer confirmou que Andy Byron havia renunciado ao cargo. Em seu lugar, Pete DeJoy, cofundador da companhia, assumirá temporariamente como CEO interino.

“A Astronomer preza por uma cultura baseada em integridade e responsabilidade. Espera-se que nossos líderes sejam exemplo desses valores, o que, recentemente, não foi o caso”, disse o comunicado da empresa.

Com mais de 1 milhão de visualizações e centenas de comentários, o vídeo viral gerou uma avalanche de reações nas redes sociais. O público dividiu-se entre os que viram a situação como um momento inusitado e os que apontaram falhas de ética e privacidade.

Chris Martin, por sua vez, saiu por cima: com carisma e presença de palco, conseguiu transformar um momento polêmico em uma piada leve — sem fugir da responsabilidade. E, de quebra, reforçou aos fãs que no universo do Coldplay, até os imprevistos viram espetáculo.