Mariah Carey anuncia o álbum MC16 e prévia de novo single

Mariah Carey está oficialmente pronta para iniciar uma nova era na música. A diva pop de 56 anos revelou nas redes sociais que o anúncio completo de seu 16º álbum de estúdio será feito na próxima segunda-feira, 21 de julho. Intitulado temporariamente como MC16, o projeto já vem movimentando os fãs — que aguardam novidades desde o disco Caution, lançado em 2018.

A revelação veio no sábado (20), quando Mariah publicou um vídeo emocionante com uma retrospectiva de todos os seus álbuns, desde o debut autointitulado de 1990 até o último trabalho lançado. A montagem termina com um teaser impactante: “MC16 Anúncio Amanhã”. No Instagram, ela repetiu o clipe em seus Stories com uma contagem regressiva congelada em “19:06:42”, indicando a possível hora do anúncio oficial.

Para deixar os lambs (como são chamados seus fãs) ainda mais animados, Mariah divulgou um teaser de sua nova música, Sugar Sweet, no dia 19.

A faixa tem uma vibe leve e divertida, e aparece em um vídeo onde a cantora está assando algo na cozinha tudo muito no estilo descontraído e glamouroso da artista. Com versos como “vou mantê-la bonita, vou mantê-la doce”, a canção parece marcar um retorno à Mariah mais divertida e romântica.

Mariah Carey e seu novo álbum

O lançamento de MC16 chega em um momento em que Mariah está celebrando grandes conquistas no streaming. A música Fantasy, clássico absoluto de 1995, ultrapassou a marca de 500 milhões de reproduções no Spotify. O hit, que foi o primeiro de uma artista feminina a estrear diretamente no topo da Billboard Hot 100, ainda hoje emociona fãs de diferentes gerações. Em entrevista recente, Mariah comentou:

“Muita gente não entendia por que eu quis fazer essa música com o ODB. Mas acabou sendo uma das minhas maiores de todos os tempos.”

Além de Fantasy, outras três músicas da cantora ultrapassaram marcas históricas na plataforma: All I Want For Christmas Is You, com mais de 2 bilhões de streams; We Belong Together, com 777 milhões; e Obsessed, com quase 600 milhões.

Com MC16, Mariah promete mais do que apenas nostalgia. A expectativa é de que o álbum traga sonoridades novas e letras afiadas, como sempre. A contagem regressiva já começou e os fãs mal podem esperar para descobrir o que a próxima fase da diva reserva.

Se você é fã da Mariah ou simplesmente ama boa música pop, fique de olho: segunda-feira é o dia do comeback oficial de uma das maiores artistas de todos os tempos.