Prime Video prepara série e filme sobre Marília Mendonça

A eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, será homenageada com duas grandes produções no Prime Video. A plataforma de streaming da Amazon anunciou nesta semana que irá produzir uma série documental e uma cinebiografia sobre a vida da cantora.

As gravações da série estão previstas para começar em setembro, na cidade de Goiânia — onde Marília viveu grande parte de sua trajetória.

O anúncio chega na mesma semana em que Marília completaria 30 anos, reforçando a força de seu legado na música brasileira. O projeto tem aval oficial da família e faz parte de um acordo firmado com a Amazon em 2023 para a criação de três obras audiovisuais sobre a artista.

A produção está em boas mãos: Susanna Lira, conhecida por “Fernanda Young – Foge-me ao Controle”, assume a direção da série documental. O roteiro fica por conta de um time de peso formado por Valentina Castello Branco (“Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime”), Gabriela Altaf (“Diários Sobre o Corpo”) e Fabiana Assis. A produção será realizada pelos estúdios Kroamki e Chatrone.

Marília Mendonça no Prime Vídeo

A proposta da série é mostrar o impacto de Marília Mendonça na indústria fonográfica, desde os primeiros passos até se tornar a artista mais ouvida do Brasil. O documentário contará com imagens inéditas dos arquivos pessoais da cantora, além de depoimentos exclusivos de amigos, familiares e colegas que compartilharam momentos com ela na estrada.

Além da série, a Amazon também está trabalhando em uma cinebiografia sobre Marília. Ainda não há informações sobre o elenco ou a data de estreia, mas especulações sobre quem interpretará a cantora já movimentam a internet. Recentemente, foram divulgados alguns requisitos para o papel principal, o que tem despertado o interesse de fãs e atrizes em ascensão.

Mesmo após sua partida precoce, Marília Mendonça continua conquistando números impressionantes. Sua música “Leão” foi certificada como 10x diamante pela Pro-Música Brasil — o que equivale a mais de três milhões de unidades somadas entre vendas físicas, downloads e streaming. No Spotify, “Leão” ultrapassa a marca de 490 milhões de reproduções, enquanto o vídeo ao vivo da faixa soma mais de 449 milhões de visualizações no YouTube.

O projeto promete emocionar e reacender a memória de uma artista que mudou o rumo do sertanejo feminino e tocou gerações com suas letras honestas e cheias de sentimento. Embora ainda sem data de estreia, a série documental já está entre as produções mais aguardadas pelos fãs e promete entregar um retrato íntimo e real da trajetória de Marília Mendonça — uma estrela que continua brilhando.