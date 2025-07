Miley Cyrus brilha na Calçada da Fama em clipe noturno de “Walk of Fame”

Miley Cyrus está mais estelar do que nunca. Nesta quinta-feira (17), a artista surpreendeu os fãs ao lançar o videoclipe de “Walk of Fame”, seu novo single ao lado da poderosa Brittany Howard. A faixa faz parte do álbum Something Beautiful, que marcou a volta triunfal de Miley ao pop em maio deste ano.

No clipe, Cyrus aparece iluminando a Calçada da Fama de Los Angeles em plena madrugada, com figurinos ousados, coreografias marcantes e ares de diva absoluta. Em meio às estrelas que já ocupam o chão mais famoso de Hollywood, ela antecipa o próprio lugar na história: a cantora ganhará sua estrela oficial em 2026, conforme revelado no início do mês.

Além de encantar pela estética cinematográfica, o vídeo serve como um aperitivo do que vem por aí. Isso porque “Walk of Fame” integra o longa Something Beautiful, que chega ao catálogo da Disney+ no próximo dia 30 de julho. O filme promete unir performance, música e bastidores da nova fase da artista, que tem sido elogiada por crítica e público.

O álbum completo traz 13 faixas, incluindo os já lançados “Prelude”, “Something Beautiful”, “End of The World” e “More to Lose”. Com sonoridade refinada e letras confessionais, o projeto representa uma nova era na carreira de Miley — mais madura, mais pessoal e, definitivamente, mais brilhante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miley Cyrus (@mileycyrus)

Miley Cyrus explica por que não pretende sair em turnê tão cedo

Miley Cyrus está em um novo momento da carreira e, ao contrário do que muitos fãs esperavam, ele não inclui turnês internacionais por enquanto. Durante uma entrevista ao Good Morning America, a cantora de “Flowers” foi direta ao falar sobre sua decisão de não cair na estrada nos próximos meses, mesmo com o recente lançamento de seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful.

“Eu tenho a capacidade física e a oportunidade de fazer turnês. Gostaria de ter o desejo, mas não tenho”, confessou Miley. Segundo ela, o ambiente de uma turnê pode ser extremamente desafiador, especialmente para quem está em um processo de manter a sobriedade e o equilíbrio emocional.

A cantora explicou que, apesar de amar seus fãs e a troca que acontece no palco, a rotina intensa de shows não colabora com sua estabilidade. “É muito difícil manter a sobriedade na estrada, e isso é um pilar da minha estabilidade hoje”, afirmou. Para Miley, ainda há uma falta de estrutura no mundo da música para apoiar artistas que precisam de mais suporte emocional e físico durante turnês longas.

Miley Cyrus: Fama, pressão e autocuidado

Ela também relembrou como artistas icônicos, como Prince, viveram estilos de vida extremamente intensos enquanto estavam em turnê — e como esse ritmo pode ter um impacto direto na saúde mental e física.

“Você sente muito amor, muita dopamina, e depois do show, vem a queda. Você começa a achar que precisa sempre de mais”, comentou.

Aos 32 anos, Miley está mais consciente do que nunca sobre seus limites. Além da sobriedade, ela destaca o cuidado com sua saúde mental e com sua voz, que considera sua principal ferramenta de trabalho. Após enfrentar problemas nas cordas vocais no passado, a cantora passou a se cuidar mais e a respeitar seus limites vocais.

“Eu sempre tive essa textura na minha voz, mas ela evoluiu. Hoje eu entendo como ela é sagrada para o que eu faço. Tenho aprendido a respeitá-la e a não ultrapassar meus próprios limites”, disse.

Mesmo longe dos palcos, Miley continua ativa na música e presente para os fãs com novos lançamentos e entrevistas sinceras. Sua decisão de priorizar o bem-estar e a saúde ao invés da pressão por performance constante mostra uma nova fase mais madura e consciente da artista.

Enquanto a turnê não vem, Miley segue conquistando o público com sua autenticidade.