Samuel Rosa relança “Rio Dentro do Mar” em versão acústica

Depois de encantar o público com sua participação na novela Vale Tudo, Samuel Rosa volta a surpreender os ouvintes com um presente especial: a versão acústica de “Rio Dentro do Mar”, que chega às plataformas nesta segunda-feira (22). A faixa, que já conquistava espaço entre as mais tocadas nas rádios desde o início do ano, agora ganha uma nova roupagem — mais leve, introspectiva e carregada de sentimento.

“A gente acreditava muito em ‘Rio Dentro do Mar’ e mesmo lançada há alguns meses, ela seguiu sendo prestigiada nas rádios e nos shows. Isso foi suficiente pra gente pensar em um tempo de vida maior pra ela e uma das possibilidades é esse tipo de variação acústica”, explica Samuel.

A decisão de lançar a versão acústica veio após o sucesso da canção em apresentações ao vivo, onde Samuel frequentemente optava por interpretações apenas com piano ou com batidas mais suaves. A escolha por uma leitura mais despojada da faixa reflete o desejo do cantor de dar mais espaço à música para respirar e tocar o público em um nível mais profundo.

“Eu que já vivi tantos anos dentro da música e passei pela experiência gratificante que é ver nascer um sucesso, tenho a tendência a achar que o tempo de maturação ideal de uma música não é esse que a indústria impõe, com toda essa rapidez”, desabafa. “Com os lançamentos frenéticos a cada semana e a forma descartável que uma canção é tratada, o público não consegue assimilar uma canção como ela deve ser assimilada.”

A nova versão segue fiel à essência original da composição, que nasceu justamente com voz e violão. Gravada entre fevereiro e março no estúdio Sonastério, em Minas Gerais, a faixa conta com a participação de Doca Rolim nos violões e guitarras, além de vocais de apoio de Marcelo Dai, Alexandre Mourão e o próprio Samuel. A produção ficou nas mãos do cantor em parceria com Renato Cipriano.

Além da nova versão da música, “Rio Dentro do Mar” também ganhou um videoclipe em março deste ano. Com direção e atuação de Letícia Ribeiro, que divide cena com Samuel, o curta ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações no YouTube e segue conquistando corações com sua atmosfera poética e delicada.

Samuel Rosa lança o inédito clipe de ‘Rio Dentro do Mar’

O cantor e compositor Samuel Rosa lançou nesta terça-feira (25) o clipe da faixa Rio Dentro do Mar, o primeiro registro audiovisual de seu mais recente trabalho solo, Rosa. A direção do vídeo, com atuação de Leticia Ribeiro, é da CAVE.

Rio Dentro do Mar foi composta por Samuel Rosa em 2022 e nasceu de uma percepção que ele teve frequentando mais o litoral paulista e prestando atenção no mar e nas correntes que se formam nele, parecendo de fato rios dentro do mar.

A diretora Letícia Ribeiro seguiu, então, essa metáfora para criar o conceito do clipe: “A canção já é muito visual, então o desafio de traduzir o sentimento dela para uma imagem foi menor do que eu pensava. Ela me remete a cores quentes, às texturas do papel, do papelão e da madeira que são materiais acústicos, assim como a música”, conta.

Já Samuel Rosa, familiarizado com as gravações de clipes – muitos, inclusive, premiados na época do Skank –, deixou as ideias a cargo de Letícia, diretora que lhe foi apresentada por sua esposa, Laura.

“Ela teve ideias que estavam muito de acordo com a proposta da música e eu queria que o clipe estivesse dentro do universo dela, com a sua assinatura. Gostei muito da maneira como ela materializou o claro e o breu, a falta e a presença, e todos os contrapontos presentes na letra”, conta Samuel que também a convidou para atuar ao seu lado durante o curta. “A figura dela está muito dentro do contexto da história”, completa.

O clipe traz alguns espelhamentos entre os personagens de Samuel e Letícia e vai revelando aos poucos os cenários e a história em si. Os cortes vão crescendo juntamente com a música, transmitindo a sensação de encerramento grandioso e ao mesmo tempo com o personagem de Samuel “em paz”.