Ariana Grande conquista novo recorde com 21 músicas bilionárias no Spotify

Ariana Grande acaba de alcançar um feito inédito na história da música digital: ela se tornou a primeira artista feminina a acumular 21 músicas com mais de 1 bilhão de streams no Spotify.

Esse marco extraordinário confirma sua posição como uma das maiores estrelas do pop global, especialmente na era do streaming, onde a presença nas plataformas digitais se tornou essencial para medir sucesso e alcance.

O recorde mais recente foi alcançado com a faixa “Problem”, colaboração com Iggy Azalea lançada em 2014. Com isso, Ariana não apenas amplia seu impacto na indústria, como também estabelece um novo padrão para artistas femininas em termos de performance digital.

Entre as canções que integram o seleto grupo das faixas bilionárias da artista estão sucessos que marcaram diferentes fases de sua carreira, como “Into You”, “7 rings”, “God is a woman”, “Thank U, Next” e “no tears left to cry”.

Parcerias estratégicas também desempenharam papel fundamental nesse resultado, incluindo hits como “Rain On Me” (com Lady Gaga), “Stuck with U” (com Justin Bieber) e o icônico “Bang Bang” (com Jessie J e Nicki Minaj).

Ariana Grande é um case de sucesso

Essa conquista não é apenas uma celebração de números, mas também de consistência artística e conexão com o público.

Ao longo dos anos, Ariana demonstrou grande versatilidade vocal e criatividade ao explorar diferentes gêneros musicais, transitando com naturalidade entre o R&B, o pop mais clássico, o trap melódico e o dance-pop. Essa flexibilidade musical contribui para a sua longevidade e influência no cenário cultural.

Além do impacto comercial, Ariana Grande é reconhecida por sua capacidade de se reinventar sem perder sua identidade artística, algo que ficou evidente em projetos como o álbum “positions” (2020) e mais recentemente com “eternal sunshine” (2024), que mantém sua presença entre os principais lançamentos globais do ano.

O desempenho impressionante da artista nas plataformas digitais também sinaliza a força de sua base de fãs e a eficácia de seu trabalho de divulgação. Com uma carreira consolidada e ainda em plena ascensão, não é exagero prever que novas faixas logo entrarão para o grupo das músicas bilionárias, consolidando ainda mais sua marca no cenário internacional.

Ariana Grande não está apenas batendo recordes ela está reescrevendo as regras de sucesso da música pop na era do streaming.