Demi Lovato prepara álbum inédito focado no dance-pop - (crédito: TMJBrazil)

Demi Lovato está prestes a lançar seu nono álbum de estúdio e, desta vez, promete surpreender os fãs com um trabalho totalmente voltado para o universo do dance-pop. A informação foi confirmada pela Rolling Stone, que destacou que o projeto encontra-se em fase final de produção.

Conhecida por transitar entre diversos estilos musicais ao longo da carreira, Demi retorna agora a um gênero que marcou parte de sua trajetória, especialmente em colaborações que fizeram sucesso nas pistas, como “Solo” (com Clean Bandit), “No Promises” (com Cheat Codes) e “Instruction” (com Jax Jones).

A proposta deste novo álbum é resgatar essa energia vibrante, trazendo uma abordagem leve, divertida e voltada para a celebração da vida.

Segundo fontes ouvidas pela revista, o disco é reflexo de uma nova fase pessoal da artista.

Após se casar com Jordan “Jutes” Lutes, Demi teria encontrado um momento de estabilidade emocional, amor próprio e leveza sentimentos que nortearam a criação das novas músicas. “Ela levou esse sentimento para o estúdio, e isso pode ser sentido em cada faixa desse álbum festivo de dance-pop”, afirmou uma fonte ligada à produção.

Demi Lovato: Álbum novo?

O responsável pela produção do novo álbum é Zhone, produtor conhecido por trabalhos com nomes como Troye Sivan e Kesha. “Tem sido inspirador trabalhar com a Demi”, declarou ele em entrevista.

“Ela é uma verdadeira mestre no estúdio. Esse álbum fala sobre libertar as inibições, e nós nos divertimos demais fazendo música! Isso fica evidente em cada faixa.”

Este trabalho marca um novo capítulo na carreira de Demi Lovato, especialmente após os dois últimos discos. Holy Fvck, lançado em 2022, foi uma incursão intensa pelo rock, com letras mais pesadas e um estilo agressivo.

Já em 2023, com o álbum Revamped, a cantora revisitou seus maiores sucessos e os transformou em versões com influências do rock alternativo, consolidando a imagem de uma artista em constante reinvenção.

Apesar do flerte recente com o rock, Demi deixa claro que não abandonou o pop. Pelo contrário, está pronta para reconquistar as pistas com uma sonoridade vibrante e moderna. A expectativa é que o novo álbum traga não apenas batidas dançantes, mas também letras que traduzem esse novo momento da artista: mais leve, livre e feliz.

Ainda não há data oficial de lançamento, mas os fãs já podem esperar por faixas envolventes e refrões prontos para dominar as playlists.