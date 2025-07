Marília Mendonça terá série documental com bastidores emocionantes

A trajetória da cantora Marília Mendonça, ícone da música sertaneja, será eternizada em uma série documental inédita que promete emocionar o Brasil. A produção, anunciada pelo Prime Vídeo nesta segunda-feira (21), começa a ser gravada em setembro, em Goiânia (GO), cidade onde a artista viveu grande parte de sua carreira.

A série, ainda sem título oficial, mergulhará na intimidade e na história da artista, com acesso a arquivos pessoais, imagens raras e depoimentos de amigos, familiares, músicos e parceiros de estrada. A ideia é mostrar não apenas os holofotes, mas também os bastidores da mulher por trás da voz marcante que conquistou o país.

A direção será assinada por Susanna Lira, cineasta reconhecida por projetos com forte apelo emocional e social.

A produção é da Kromaki em parceria com a Chatrone, com roteiro de Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis uma equipe majoritariamente feminina, o que promete dar um olhar sensível e potente à narrativa da artista que se tornou símbolo de força, vulnerabilidade e empoderamento feminino.

Marília Mendonça: Legado da Rainha da Sofrência será relembrado com profundidade

Marília Mendonça, falecida em 2021 aos 26 anos em um trágico acidente aéreo, deixou um legado imensurável para a música brasileira. Reconhecida por dar voz a personagens femininas complexas e reais, ela emocionou o país com músicas como “Infiel”, “De Quem É a Culpa?”, “Esqueça-me Se For Capaz” e “Presepada”.

A cantora, natural de Cristianópolis (GO), começou sua carreira como compositora e assinou mais de 320 músicas. Segundo dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), existem 391 obras gravadas com sua autoria, total ou parcial. Sua autenticidade, carisma e talento a tornaram uma das maiores artistas do país, influenciando toda uma geração de mulheres dentro e fora do sertanejo.

Mãe de Leo, seu único filho, Marília também será tema de uma cinebiografia já anunciada anteriormente pela plataforma de streaming, cujo processo seletivo para atrizes foi aberto recentemente. A nova série documental será o segundo projeto póstumo autorizado por seu espólio.

Recentemente, o nome de Marília voltou às manchetes após o cantor Murilo Huff, ex-namorado e pai do pequeno Leo, entrar com um pedido de guarda unilateral. O menino era criado pela avó materna, Dona Ruth, desde a morte da cantora.

No entanto, o “Fantástico” revelou que a Justiça concedeu, de forma provisória, a guarda ao pai, devido a supostos problemas na administração dos bens do espólio e na divisão do seguro das vítimas do acidente.

O novo documentário sobre Marília Mendonça promete não apenas prestar homenagem à artista, mas também abrir espaço para reflexões sobre fama, maternidade, bastidores da indústria musical e o impacto duradouro de sua obra no coração dos brasileiros.