Preta Gil morre aos 50 anos e deixa o Brasil de luto oficial

O Brasil se despede com profunda tristeza de Preta Gil, uma das figuras mais queridas e expressivas da música e da cultura nacional.

A artista faleceu no domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, após uma intensa batalha de dois anos contra um câncer no intestino. A notícia gerou uma comoção generalizada entre fãs, autoridades e celebridades.

Em reconhecimento à sua relevância artística e cultural, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, liderado por Cláudio Castro (PL), e a Prefeitura do Rio, sob comando de Eduardo Paes (PSD), decretaram luto oficial de três dias. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial, simbolizando o respeito e a homenagem das instituições públicas a uma trajetória marcada por talento, força e generosidade.

Filha de Gilberto Gil, ícone da MPB e ex-ministro da Cultura, Preta Gil construiu uma carreira sólida e autêntica, rompendo barreiras e enfrentando preconceitos com coragem. Com sua voz potente, carisma inconfundível e posicionamento firme sobre temas sociais, ela se tornou uma referência de representatividade, especialmente para as mulheres negras e o público LGBTQIA+.

Preta Gil e um amor eterno

Desde que revelou o diagnóstico de câncer em janeiro de 2023, Preta passou por diversos tratamentos, incluindo cirurgias e um processo intenso de reabilitação, que a levou aos Estados Unidos em busca de alternativas terapêuticas.

Durante todo esse período, ela compartilhou sua jornada com franqueza e sensibilidade nas redes sociais, fortalecendo a conexão com seu público e inspirando outras pessoas em situações semelhantes.

A comoção em torno de sua partida se estendeu por todo o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma mensagem emocionada destacando a força, a alegria e a generosidade de Preta Gil, mesmo nos momentos mais difíceis.

“Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia seja como artista, seja como empresária Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento”, escreveu.

Diversas personalidades da mídia e do entretenimento também se manifestaram nas redes. Nomes como Luciano Huck, Xuxa, Fernanda Torres, Liniker e muitos outros prestaram homenagens à artista, relembrando sua trajetória e o impacto que ela deixou na cultura brasileira.

Preta Gil deixa um legado artístico poderoso, mas também uma memória coletiva afetiva marcada por sua autenticidade, ousadia e compromisso com a liberdade de ser quem se é. Sua despedida representa não apenas a perda de uma artista, mas de uma voz que ecoava por milhares. O luto é coletivo. A saudade, imensa.