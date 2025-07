Miley Cyrus prepara surpresa especial para os 20 anos de Hannah Montana

Miley Cyrus está preparando algo especial para celebrar os 20 anos de estreia de Hannah Montana, série que marcou gerações e impulsionou sua carreira no entretenimento. Em entrevista à rádio SiriusXM, nos Estados Unidos, a artista revelou que não pretende deixar a data passar em branco.

A série foi lançada originalmente em 24 de março de 2006 no Disney Channel e rapidamente se tornou um fenômeno mundial.

“Quero fazer algo especial para a data, porque foi o início de tudo que está aqui hoje”, disse Miley. “Sem a Hannah, não existiria eu. É louco pensar que comecei como essa personagem, que achava impossível me desvencilhar, e agora ela é vista como uma nostalgia ou algo da sua infância.”

A declaração da cantora reforça o peso emocional que a personagem ainda tem em sua vida. Apesar de ter lutado para se desvincular da imagem adolescente da estrela pop fictícia, hoje Miley reconhece a importância do papel e como ele a ajudou a se conectar com o público. “Agora estou tão integrada na vida das pessoas quanto a personagem”, completou.

Com quatro temporadas entre 2006 e 2011, Hannah Montana se consolidou como um dos maiores sucessos da história da Disney. O impacto não se restringiu apenas à televisão: a série gerou dois filmes de grande bilheteria incluindo Hannah Montana: O Filme, que arrecadou mais de US$ 169 milhões — além de turnês, brinquedos, roupas e outros produtos licenciados.

Miley Cyrus e seu legado

Musicalmente, o alter ego de Miley também teve destaque. Foram cinco álbuns de estúdio lançados sob o nome de Hannah Montana, incluindo sucessos como “He Could Be The One”, que chegou ao Top 10 da Billboard Hot 100. No total, 20 músicas da personagem entraram na principal parada dos Estados Unidos.

A homenagem que Miley prepara para 2026 ainda não teve detalhes divulgados, mas a expectativa entre os fãs é alta. A artista, que está prestes a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, vive um momento de consolidação pessoal e profissional, com mais autonomia e controle sobre seus projetos.

Apesar das boas notícias, Miley também usou os holofotes recentemente para informar que não pretende realizar uma turnê para divulgar seu novo álbum Something Beautiful. Durante participação no programa “Good Morning America”, ela foi direta ao afirmar que não tem vontade de fazer shows no momento. A decisão, segundo ela, está relacionada ao bem-estar e ao novo momento de sua vida.

Com isso, os fãs podem concentrar suas expectativas na homenagem aos 20 anos de Hannah Montana, que promete ser um marco emocional tanto para Miley quanto para o público que cresceu com a série.