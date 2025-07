Ozzy Osbourne já lutou pelado com um ladrão

A cortina caiu para um dos maiores ícones do rock. Ozzy Osbourne, o eterno “Príncipe das Trevas”, morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, cercado pela família. A causa da morte não foi divulgada, mas o músico enfrentava uma longa batalha contra problemas de saúde, incluindo Parkinson e complicações de um acidente grave de quadriciclo. Sua despedida ocorre poucas semanas após o show histórico em Birmingham, sua cidade natal, ao lado dos companheiros do Black Sabbath.

Nascido em uma família operária e sobrevivente de uma juventude marcada por abuso, dislexia e prisão por roubo, Ozzy Osbourne moldou sua dor em arte e subiu ao topo como criador do heavy metal. Com o Black Sabbath, lançou álbuns que redefiniram o gênero e transformaram sua figura errática em uma lenda viva — mesmo após ser demitido da banda em 1979 por abuso de drogas e álcool.

A carreira solo foi igualmente barulhenta e bem-sucedida. Canções como “Crazy Train” e “Mama, I’m Coming Home” consolidaram seu nome além do Sabbath, enquanto ele acumulava escândalos, internações, prisões, e… mordidas em morcegos. Literalmente. Em 1982, confundiu o animal com um adereço de palco e arrancou-lhe a cabeça com os dentes, sendo levado às pressas para tomar vacina contra raiva. “Estava frio, só isso”, disse depois.

Mas talvez uma das histórias mais surreais de Ozzy tenha ocorrido longe dos palcos. Em 2004, ao levantar de madrugada em sua mansão milionária na Inglaterra, ele surpreendeu um ladrão revirando o quarto de Sharon Osbourne. Nu e sem hesitar, o astro imobilizou o invasor em uma gravata. Mesmo assim, o criminoso escapou com algumas joias — incluindo a aliança de casamento da esposa. Anos depois, a filha do casal, Kelly, recuperaria o anel em um programa de TV. Tudo isso realmente aconteceu.

A relação com Sharon, iniciada nos anos 1980, foi intensa e marcada por altos e baixos. Ela o ajudou a sair do fundo do poço, mesmo depois de episódios como a tentativa de estrangulamento em 1989 — Ozzy estava embriagado e foi preso. Anos depois, enfrentaram juntos o tratamento para o vício em sexo após uma traição. Essa jornada foi recriada no clipe “Under the Graveyard”, um retrato cru da reconstrução do astro com a ajuda da mulher que o acompanhou até o fim.

Ozzy também estrelou o reality “The Osbournes”, que colocou sua excêntrica vida familiar no centro das atenções e venceu o Emmy de Melhor Reality Show. Entre quedas, cirurgias, terapias e reabilitação, sua saúde se deteriorou nos últimos anos. “Estou de cama há seis anos, vocês não têm ideia de como me sinto. Obrigado do fundo do meu coração”, disse durante seu show de despedida, no dia 5 de julho.

Foram 40 mil pessoas no estádio e mais de 5 milhões assistindo ao vivo online. A última apresentação reuniu os membros originais do Black Sabbath após duas décadas de separação — um adeus épico ao homem que ajudou a moldar o som das trevas.

Último show de Ozzy Osbourne arrecadou milhões para caridade

Segundo a People, Tom Morello, do Rage Against the Machine, que atuou como diretor musical do evento, compartilhou que o show arrecadou US$ 190 milhões para a Cure Parkinson’s, o Hospital Infantil de Birmingham e o Acorn Children’s Hospice.

“Nós nos propusemos a não apenas criar o melhor dia da história do heavy metal“, escreveu na legenda de sua postagem no Instagram, recapitulando os destaques do show, que incluíam a impressionante arrecadação. O guitarrista também fez uma homenagem ao próprio Ozzy, que se apresentou em um trono durante o show do Black Sabbath.

“OBRIGADO @ozzyosbourne por confiar em mim para ser o Diretor Musical do show ‘Back to the Beginning’. Foi mais de um ano de trabalho duro, mas o heavy metal foi a música que me fez amar a música, e foi um trabalho feito com amor.“, escreveu.

“Arrecadamos muito dinheiro para uma grande causa e muitos músicos, bandas e fãs incríveis do mundo todo prestaram homenagem aos maiores de TODOS OS TEMPOS”, acrescentou Tom.

Vale destacar que 5,8 milhões de fãs transmitiram o show online, enquanto 40 mil assistiram ao show ao vivo no Villa Park, em Birmingham, cidade natal da banda de heavy metal. O show marcou a primeira vez que o Black Sabbath se apresentou junto em 20 anos.

“É a minha hora de voltar ao começo… hora de retribuir ao lugar onde nasci“, disse Ozzy Osbourne em um comunicado ao anunciar o show em fevereiro.

“Como sou abençoado por fazer isso com a ajuda de pessoas que amo. Birmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre.”, declarou.

Vale lembrar que ele foi diagnosticado com mal de Parkinson em 2003 e sofreu uma série de problemas de saúde nos últimos anos.

“É tão bom estar neste palco, vocês não têm ideia”, disse o roqueiro britânico no início do show, segundo a Variety. “Que a loucura comece!”