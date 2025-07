Ozzy Osbourne, o homem que mordeu um morcego no palco

Ozzy Osbourne, o lendário “Príncipe das Trevas”, morreu nesta terça-feira aos 76 anos, encerrando uma trajetória que moldou o heavy metal e desafiou os limites do comportamento no palco. Entre álbuns consagrados, escândalos e uma personalidade tão sombria quanto carismática, Ozzy eternizou-se também por um dos episódios mais bizarros e infames da história da música: o dia em que mordeu a cabeça de um morcego ao vivo.

O caso aconteceu em 20 de janeiro de 1982, durante um show do Black Sabbath em Des Moines, Iowa. Um fã jogou o animal no palco e, acreditando que se tratava de um boneco, Ozzy simplesmente o pegou e cravou os dentes em sua cabeça. “Não tinha gosto de nada, só estava frio”, diria ele anos depois. Quando percebeu que o bicho era real, cuspiu imediatamente. Mas já era tarde: havia engolido sangue e fragmentos do morcego. Foi levado às pressas ao hospital e precisou tomar vacinas contra a raiva.

O fã responsável pelo arremesso, Mark Neal, apareceu tempos depois para explicar: o morcego já estava morto. “Ninguém machucou o animal. Ele estava definitivamente morto quando o levamos ao show”, garantiu.

Apesar da gravidade do episódio — e da revolta de defensores dos animais à época —, o caso se tornou parte do folclore do rock. A imagem de Ozzy, de olhos arregalados e boca suja de sangue, consolidou seu título como o mais temido (e cultuado) frontman do gênero.

Mas Ozzy era mais do que polêmicas. Com uma voz marcante, uma carreira solo de peso e uma vida repleta de excessos, tornou-se símbolo de resistência em uma indústria que não costuma perdoar. Em 2020, ainda brincava nas redes sociais: “Por que sempre me perguntam sobre a porcaria do morcego???”.

Morre Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos

Faleceu nesta terça-feira (22) o cantor Ozzy Osbourne, lendário vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath. O artista partiu aos 76 anos. A notícia de seu falecimento foi divulgada por meio de um comunicado oficial emitido por sua família. Ozzy enfrentava a doença de Parkinson desde 2019, embora a causa exata da morte não tenha sido revelada.

A nota da família foi publicada pelo jornal britânico The Sun e assinada por sua esposa, Sharon Osbourne, e pelos filhos Kelly, Jack e Aimee Osbourne. De acordo com o comunicado, o cantor faleceu pela manhã. A família também reforçou o pedido por privacidade neste momento de luto.

“É com uma tristeza maior do que as palavras podem expressar que precisamos informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”

A morte de Ozzy Osbourne ocorre apenas 17 dias após sua última apresentação ao vivo, realizada no estádio Villa Park, em Birmingham, Reino Unido. O show, intitulado Back to the Beginning, contou com a presença de Ozzy ao lado de seus antigos companheiros do Black Sabbath. Segundo a revista Variety, o espetáculo será exibido nas telonas no próximo ano, agora com ainda mais significado por representar a última performance ao vivo do artista com a banda que o consagrou. Antes disso, Ozzy já havia anunciado sua despedida dos palcos em carreira solo.

Deixa como legado uma carreira solo brilhante, marcada por clássicos como “Crazy Train”, “No More Tears” e “Mama I’m Coming Home”. Além disso, seu trabalho como frontman do Black Sabbath o consagrou como uma das figuras mais emblemáticas da história do rock. Sua influência permanece viva tanto nos álbuns quanto nas memórias de gerações de fãs.

Ao longo de sua trajetória, Ozzy Osbourne acumulou importantes conquistas no cenário musical. Entre os diversos prêmios recebidos, destacam-se cinco estatuetas do Grammy Awards e uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, além de outras inúmeras homenagens que reconhecem sua contribuição para o rock e a cultura pop.