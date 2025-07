Por que Ozzy Osbourne virou o ‘Príncipe das Trevas’

O mundo do rock amanheceu em luto nesta terça-feira, 22 de julho. Aos 76 anos, Ozzy Osbourne — lenda viva do heavy metal e ícone incontestável da cultura sombria no rock — faleceu cercado pela família, segundo comunicado oficial divulgado à imprensa. A causa da morte não foi revelada.

“É com mais tristeza do que palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor”, dizia a nota que encerra uma era marcada por riffs pesados, vozes guturais e uma personalidade que transcendeu a música.

Nascido John Michael Osbourne, Ozzy ganhou o apelido ainda na infância, mas foi nos palcos dos anos 1970, ao lado do Black Sabbath, que seu nome passou a ecoar como o do Príncipe das Trevas — um título que ele jamais rejeitou, mesmo com as controvérsias. Tudo começou com a canção “Black Sabbath”, cuja atmosfera sinistra e acordes tensos (apelidados de “Intervalo do Diabo”) criaram uma aura de mistério que logo se fundiu à identidade do vocalista.

“O pessoal achava que a gente fazia pacto com o diabo”, relembrou Ozzy em entrevista à NME. “Quando vejo a galera empolgada com o Halloween, só consigo pensar: ‘Nós vivíamos o Halloween todas as noites’.”

As letras que brincavam com o oculto e o sobrenatural alimentaram a mística ao redor do artista. Embora muitos o associassem ao satanismo, Ozzy sempre deixou claro que sua inspiração vinha do cinema de terror, não de práticas espirituais. “É só um nome”, disse certa vez ao Broward New Times. “Começou como uma brincadeira entre amigos. E, sinceramente, prefiro isso do que ser chamado de idiota.”

Com dezenas de discos lançados, seja com o Black Sabbath ou em carreira solo, Ozzy Osbourne ajudou a moldar o heavy metal como gênero e como estilo de vida. Sua influência se espalha por gerações de músicos e fãs que encontraram no som sombrio uma forma de expressão e catarse.

Além da música, Ozzy também se envolveu em polêmicas, reality shows e debates sobre saúde e eutanásia. Em entrevista à Rolling Stone, afirmou que preferia morrer a viver preso a aparelhos: “Se minha vida tiver que continuar com tubos e máquinas, prefiro partir”.

Morre Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos

Faleceu nesta terça-feira (22) o cantor Ozzy Osbourne, lendário vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath. O artista partiu aos 76 anos. A notícia de seu falecimento foi divulgada por meio de um comunicado oficial emitido por sua família. Ozzy enfrentava a doença de Parkinson desde 2019, embora a causa exata da morte não tenha sido revelada.

A nota da família foi publicada pelo jornal britânico The Sun e assinada por sua esposa, Sharon Osbourne, e pelos filhos Kelly, Jack e Aimee Osbourne. De acordo com o comunicado, o cantor faleceu pela manhã. A família também reforçou o pedido por privacidade neste momento de luto.

“É com uma tristeza maior do que as palavras podem expressar que precisamos informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”

A morte de Ozzy Osbourne ocorre apenas 17 dias após sua última apresentação ao vivo, realizada no estádio Villa Park, em Birmingham, Reino Unido. O show, intitulado Back to the Beginning, contou com a presença de Ozzy ao lado de seus antigos companheiros do Black Sabbath. Segundo a revista Variety, o espetáculo será exibido nas telonas no próximo ano, agora com ainda mais significado por representar a última performance ao vivo do artista com a banda que o consagrou. Antes disso, Ozzy já havia anunciado sua despedida dos palcos em carreira solo.

Deixa como legado uma carreira solo brilhante, marcada por clássicos como “Crazy Train”, “No More Tears” e “Mama I’m Coming Home”. Além disso, seu trabalho como frontman do Black Sabbath o consagrou como uma das figuras mais emblemáticas da história do rock. Sua influência permanece viva tanto nos álbuns quanto nas memórias de gerações de fãs.

Ao longo de sua trajetória, Ozzy Osbourne acumulou importantes conquistas no cenário musical. Entre os diversos prêmios recebidos, destacam-se cinco estatuetas do Grammy Awards e uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, além de outras inúmeras homenagens que reconhecem sua contribuição para o rock e a cultura pop.