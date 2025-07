Ozzy Osbourne teve saúde agravada após último show, diz jornal

Segundo o jornal britânico The Sun, o lendário cantor Ozzy Osbourne teria tido uma significativa piora em seu quadro de saúde após seu show de despedida, realizado em 5 de julho, na cidade natal de Birmingham, no Reino Unido.

A reportagem aponta que a apresentação, embora memorável e emocionante, “cobrou um preço alto” para o artista de 76 anos, que enfrentava complicações causadas pelo Parkinson.

Fontes próximas à família revelaram ao jornal que a deterioração foi mais rápida do que o esperado, surpreendendo até os médicos. “Ninguém previu a velocidade com que a condição de Ozzy avançou. Mas, apesar do choque, há gratidão por todos poderem estar com ele em seus últimos momentos”, relatou um amigo da família à publicação.

Apesar das consequências, o The Sun destaca que Ozzy não se arrependeu em nenhum momento de subir ao palco pela última vez. Pelo contrário: o artista estava imensamente orgulhoso da apresentação final, que contou com a presença de lendas do rock como Steven Tyler, do Aerosmith, e integrantes de bandas como Metallica, Guns N’ Roses e Slayer.

Durante o show, que se tornou o evento beneficente mais lucrativo da história, arrecadando mais de 200 milhões de dólares, Ozzy afirmou ao público que aquela noite havia sido “a melhor coisa que já fez na vida”. Segundo pessoas próximas, ele repetiu esse sentimento inúmeras vezes nos dias seguintes, reafirmando sua conexão profunda com os fãs e sua paixão pelo palco.

Ozzy Osbourne: Ícone do metal morreu 17 dias após apresentação histórica em Birmingham

A cidade de Birmingham também se mobiliza para eternizar a memória do cantor. Segundo o jornal Birmingham Mail, petições populares estão sendo analisadas para homenagens permanentes, como a instalação de uma estátua em praça pública ou até mesmo a renomeação do Aeroporto de Birmingham para “Aeroporto Ozzy Osbourne”, nos moldes do Aeroporto John Lennon, em Liverpool.

A prefeitura já decretou apoio oficial ao legado do músico, e a ponte Black Sabbath que leva o nome da banda que Ozzy liderou desde 1970 tornou-se ponto de peregrinação para os fãs. Estátuas e intervenções urbanas com o nome do cantor também surgiram espontaneamente como tributos da comunidade.

Até o momento, os detalhes do velório e cerimônia de cremação ainda não foram divulgados pela família. O que se sabe é que Ozzy faleceu “cercado de amor”, conforme informado em nota pública.

Com o fim da carreira e da vida de uma das figuras mais influentes do heavy metal, o mundo da música se despede do eterno “Príncipe das Trevas” com reverência e emoção. Seu último ato no palco, embora tenha agravado sua saúde, foi, nas palavras do próprio Ozzy, uma despedida digna de sua história.