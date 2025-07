Taylor Swift ganha 13 estátuas da turnê da “The Eras Tour”

A cantora Taylor Swift, um dos maiores fenômenos da música pop atual, será homenageada pelo Madame Tussauds com um projeto inédito e grandioso: 13 estátuas de cera inspiradas nos figurinos icônicos de sua atual turnê mundial, a “The Eras Tour”.

As réplicas representam os principais momentos visuais do espetáculo e serão exibidas simultaneamente em 13 unidades do museu ao redor do mundo.

A escolha do número não é por acaso. O 13 sempre teve um significado especial para Taylor Swift, sendo considerado por ela como um número de sorte. E é exatamente esse número que será celebrado nessa ação global, considerada a maior já realizada pela tradicional instituição de cera.

As estátuas vão recriar trajes usados por Taylor durante as apresentações da turnê, com figurinos assinados por grifes renomadas como Roberto Cavalli, Versace, Vivienne Westwood, Christian Louboutin, entre outros.

Cada uma das figuras foi desenvolvida com extrema atenção aos detalhes, buscando capturar com precisão não apenas o visual, mas também a atitude e o carisma da artista em cena.

As cidades que receberão as estátuas são: Amsterdã, Berlim, Budapeste, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, Londres, Nashville, Nova York, Orlando, Sydney, Blackpool e Xangai. Esta última, inclusive, terá um papel especial no projeto: a estátua exposta em Xangai será itinerante e percorrerá outros destinos ao longo do tempo, assim como a própria turnê de Taylor, que segue lotando estádios ao redor do mundo.

Taylor Swift e suas réplicas

De acordo com o comunicado oficial do Madame Tussauds, essa ação é “o projeto mais ambicioso em 250 anos de história do museu”, e simboliza o impacto cultural e artístico de Taylor Swift como uma das artistas mais influentes da atualidade. A proposta vai além de uma simples homenagem: ela celebra uma carreira marcada por reinvenções visuais e sonoras, cada era representando um capítulo significativo de sua trajetória.

A exposição não só destaca o sucesso da turnê “The Eras Tour”, que se consolidou como uma das maiores da história da música, como também reforça o lugar de Taylor Swift como um ícone da moda, da arte performática e da cultura pop global.

A ideia de eternizar os looks da turnê em estátuas de cera é, segundo os organizadores, uma forma de aproximar ainda mais o público da experiência criada por Taylor nos palcos.

Com isso, fãs ao redor do mundo terão a oportunidade de ver de perto um pedacinho da mágica da turnê, mesmo que não possam comparecer aos shows. O lançamento simultâneo das figuras acontece ainda neste mês e promete movimentar os museus e as redes sociais em todas as cidades envolvidas.