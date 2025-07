Madonna trabalha em novo álbum com produtor de “Confessions”

Madonna reacendeu a empolgação dos fãs nesta terça-feira (22) ao compartilhar fotos em um estúdio de gravação em Londres ao lado de Stuart Price, produtor responsável pelo icônico álbum Confessions on a Dance Floor, lançado em 2005.

A publicação, feita em suas redes sociais, fortalece os rumores de que a Rainha do Pop está desenvolvendo um novo disco de estúdio informalmente intitulado Confessions Part 2.

Desde 2023, Madonna vem aparecendo com frequência ao lado de Price, levantando especulações sobre um retorno à sonoridade que marcou sua fase eletrônica mais bem-sucedida. Embora o título ainda não tenha sido confirmado oficialmente, o nome provisório faz referência direta ao trabalho que redefiniu sua carreira no início dos anos 2000, com hits como Hung Up, Sorry e Jump.

O reencontro com Stuart Price é significativo não apenas por sua ligação com o Confessions, mas também por sua colaboração contínua com a artista. Price foi o responsável pelos arranjos da turnê mundial The Celebration Tour, que marcou os 40 anos de carreira de Madonna e foi encerrada em maio de 2024 com um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro — o maior público da carreira da cantora, com mais de 1,6 milhão de pessoas presentes.

Além de Confessions on a Dance Floor, Stuart Price atuou como diretor musical em outras turnês importantes da artista, incluindo Drowned World Tour (2001), Re-Invention Tour (2004) e a própria Confessions Tour (2006). A parceria entre os dois é conhecida por trazer à tona o lado mais inovador e dançante de Madonna, com produções eletrônicas sofisticadas, mistura de gêneros e visual arrojado.

Madonna está entrando numa nova fase

As imagens compartilhadas nas redes mostram Madonna em clima descontraído no estúdio, sugerindo que o processo criativo está em andamento e cercado de familiaridade. A cantora, que recentemente superou problemas de saúde e retomou a agenda com força total, já havia sinalizado em entrevistas que pretendia lançar músicas novas após o encerramento da turnê de celebração.

Fãs especulam que Confessions Part 2 pode ser uma continuação não apenas estética, mas também emocional do projeto original, resgatando elementos da disco music, do house e da música eletrônica dos anos 1980 e 1990 sempre com o toque contemporâneo que marca a trajetória da artista.

Até o momento, não há previsão oficial de lançamento nem confirmação do nome final do álbum. No entanto, o simples fato de Madonna estar em estúdio com Stuart Price reacende expectativas de que uma nova era da artista está prestes a começar.

A expectativa agora gira em torno de mais anúncios nas próximas semanas, incluindo possível single ou teaser visual. Enquanto isso, os fãs celebram o retorno da Madonna criativa e visionária que, mesmo após quatro décadas de carreira, continua a surpreender e a reinventar a música pop.