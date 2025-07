Jessie J desabafa após mastectomia: ‘Estou com saudade de cantar’

A cantora britânica Jessie J, 37, emocionou fãs neste sábado (19) ao compartilhar nas redes sociais o que chamou de “um desejo incontrolável” de voltar a cantar. Em recuperação após uma mastectomia decorrente de um câncer de mama, diagnosticado no início de junho, a artista revelou nos stories que decidiu gravar vídeos cantando para aliviar a saudade de soltar a voz.

“Preciso cantar, mesmo que seja só um pouquinho”, escreveu ela, acompanhada de registros nos bastidores de sua casa, onde tem passado a maior parte do tempo com o filho Sky, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman.

Em tom descontraído, Jessie também falou sobre os desafios da exposição nas redes. Segundo a cantora, seu celular está repleto de fotos dos seios feitas antes da cirurgia, e ela vive com receio de, sem querer, publicar alguma imagem íntima. “Sempre dá um pânico antes de postar qualquer coisa”, confessou.

Apesar dos momentos de tensão, Jessie teve um motivo recente para celebrar. No dia 7 de julho, ela dividiu com os fãs a notícia de que o câncer não se espalhou, resultado que descreveu como “um alívio imenso”. No mesmo post, ela publicou um vídeo comovente de seu filho a tranquilizando momentos antes da cirurgia. “Você vai ficar bem, mamãe”, dizia o pequeno Sky, em um dos trechos que mais comoveram os seguidores.

Jessie J não tem poupado sinceridade ao tratar de sua saúde nas redes. Em 2021, falou publicamente sobre a perda gestacional que sofreu. Já em 2020, revelou ter sido diagnosticada com Síndrome de Ménière — uma condição que afeta o ouvido interno e causa episódios de vertigem, zumbido e perda auditiva.

Jessie J celebra vitória na batalha contra o câncer

Na última segunda-feira (7), Jessie J compartilhou uma atualização de sua saúde, com os resultados de seus últimos exames.

“Eu estou bem. Resultados = NÃO tenho disseminação do câncer. Lágrimas de felicidade são reais. OBRIGADA pelas orações, pelo amor, pelos votos de melhoras, pela alegria e por toda a energia positiva.”, disse na postagem de seu Instagram.

“Este vídeo é da noite anterior à minha cirurgia. Nós chamamos o bebê. Você é meu maior raio de luz e com você na minha vida, a escuridão nunca vencerá”, escreveu, referindo-se ao filho pequeno.

Segundo a Billboard, Jessie passou por sua cirurgia no dia 23 de junho, compartilhando atualizações do hospital enquanto se recuperava. Embora tenha dito aos fãs que seu câncer havia “sumido completamente” após a operação, ela posteriormente esclareceu que estava aguardando os resultados dos exames para confirmar.

“Ainda falta muita cura e mais uma cirurgia para fazer essas primas parecerem mais irmãs, mas por enquanto é hora de gratidão”, acrescentou ela em sua última publicação. “Estou mudando meu nome para The LopJess Monster.”

Vale lembrar que ela falou sobre seu diagnóstico no palco no mês passado, para a plateia de 75 mil pessoas no Estádio de Wembley: “Hoje, este show é meu último antes de eu vencer o câncer de mama! É tão especial para mim, vocês não têm ideia. Sou muito grata por esta vida, por vocês, pela minha carreira, pelo meu filho, meu parceiro, meus pais, minha banda, minha equipe. Temos muito pelo que viver.”

Vale destacar que Jessie J tem sido sincera sobre seus problemas de saúde nos últimos anos. Em 2020, ela revelou o diagnóstico de doença de Ménière, seguido por um aborto espontâneo em 2021, e em 2024 ela falou publicamente sobre viver com TOC e TDAH.

Jessie J lança música com o filho em meio ao tratamento de câncer

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, emocionou fãs ao lançar uma nova versão da música Living My Best Life, desta vez com a participação de seu filho, Sky, de apenas 2 anos. O lançamento aconteceu enquanto a artista enfrenta um delicado tratamento contra o câncer de mama, diagnóstico que compartilhou publicamente no início de junho.

A faixa, que já era uma das mais pessoais de sua carreira recente, ganhou um significado ainda mais profundo com a presença do pequeno Sky, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman.

A nova versão, gravada em estúdio de forma acústica, foi pensada para oferecer algo especial aos fãs durante o período em que Jessie se afasta parcialmente dos palcos.

Em um longo relato publicado em suas redes sociais, Jessie J explicou que a gravação foi feita em um momento especialmente difícil. Ela havia reservado o estúdio para registrar duas versões acústicas antes de se dedicar integralmente ao tratamento.

“Naquele ponto, eu ainda não sabia a extensão do que estava enfrentando. Tinha acabado de fazer minha primeira rodada de biópsias e ainda aguardava respostas”, contou.