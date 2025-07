Michael Jackson: cinebiografia ganha data oficial de estreia mundial

A aguardada cinebiografia de Michael Jackson, um dos artistas mais influentes da história da música, já tem data marcada para chegar aos cinemas do mundo inteiro. A Lionsgate confirmou que o longa será lançado globalmente no dia 24 de abril de 2026, após ter passado por uma série de mudanças e adiamentos desde o anúncio do projeto.

O filme é protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do astro, que fará sua estreia no cinema justamente interpretando seu tio, o lendário Rei do Pop. A escolha foi amplamente celebrada por fãs e especialistas, tanto pela semelhança física quanto pela familiaridade de Jaafar com o legado musical da família.

Dirigido por Antoine Fuqua, conhecido por filmes como “Dia de Treinamento” e “O Protetor”, o longa é produzido por Graham King, o mesmo responsável por “Bohemian Rhapsody”, sucesso de bilheteria e crítica sobre a vida de Freddie Mercury. O roteiro está a cargo de John Logan, indicado ao Oscar por “O Aviador” e “Gladiador”. Embora as gravações tenham sido finalizadas em maio de 2024, ajustes no roteiro e possíveis refilmagens contribuíram para o adiamento da estreia, que inicialmente estava prevista para outubro de 2025.

Michael Jackson: Uma história que não pode ser esquecida

A produção já gerou grande expectativa desde sua apresentação na CinemaCon 2023, ainda que nenhum trecho oficial tenha sido exibido até agora. Rumores apontam que o projeto pode ser dividido em duas partes, o que também teria influenciado no cronograma de lançamento.

O elenco traz nomes de peso para retratar figuras importantes na vida de Michael. Colman Domingo e Nia Long viverão os pais do cantor, Joe e Katherine Jackson. O papel de John Branca, advogado e conselheiro de longa data do artista, será interpretado por Miles Teller.

Outras figuras centrais na trajetória de Michael também estarão presentes: Larenz Tate viverá Berry Gordy, o fundador da Motown; Laura Harrier será Suzanne de Passe, influente executiva musical; e Kat Graham interpretará Diana Ross, cuja relação com Jackson foi significativa desde os tempos dos Jackson 5.

O elenco conta ainda com Jessica Sula como La Toya Jackson, Liv Symone como Gladys Knight, Kevin Shinick como Dick Clark, KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray, e Kendrick Sampson como o icônico produtor Quincy Jones. Michael e Quincy foram responsáveis por álbuns históricos como Off the Wall (1979), Thriller (1982) — o disco mais vendido de todos os tempos e Bad (1987).

A expectativa é de que o filme traga uma visão completa e sensível sobre a vida e carreira de Michael Jackson, abordando desde seus primeiros passos na música até os altos e baixos de sua trajetória pessoal e profissional. Com um time criativo experiente e um elenco comprometido, a cinebiografia promete ser uma homenagem à altura do legado deixado pelo eterno Rei do Pop.