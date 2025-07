Cardi B enfrenta processo por agressão durante show em Las Vegas

Cardi B está sendo processada por agressão e violência física, após um episódio ocorrido durante uma apresentação em Las Vegas, no verão de 2023. A ação foi movida por uma mulher identificada apenas como Jane Doe, residente do estado de Ohio, que afirma ter sido ferida depois que a artista supostamente lançou um microfone contra ela em meio ao show no Drai’s Beachclub.

De acordo com o processo, Cardi B conhecida por sucessos como I Like It e WAP teria incentivado os presentes no evento a jogarem água nela, já que as temperaturas estavam acima dos 30?°C. Jane Doe afirma que seguiu o pedido da artista, como muitos outros fãs na plateia.

No entanto, ela alega que Cardi reagiu de forma desproporcional ao arremessar seu microfone diretamente em sua direção, causando ferimentos físicos e danos emocionais.

Na época, o episódio foi registrado por diversos vídeos que rapidamente circularam nas redes sociais e provocaram discussões sobre o comportamento da artista. A polícia chegou a investigar o caso, mas nenhuma acusação formal foi apresentada contra Cardi B na ocasião.

Cardi B: Agressão e mais agressão

O novo processo, no entanto, reacende a polêmica. A defesa de Jane Doe alega que a cantora agiu com imprudência, colocando os fãs em risco durante a apresentação. Além disso, a mulher sustenta que sofreu “sofrimento emocional severo”, intensificado pelo fato de o microfone utilizado no incidente ter sido posteriormente leiloado por US$ 99 mil (cerca de R$ 535 mil, na cotação atual).

A quantia arrecadada foi doada a duas instituições de caridade: Wounded Warrior Project e Friendship Circle Las Vegas. Mesmo com o gesto beneficente, Jane Doe afirma que a venda transformou o episódio em um “espetáculo público”, ampliando ainda mais seu constrangimento.

O processo está sendo conduzido pela advogada Cierra N. Norris, que prometeu conceder uma entrevista coletiva ainda hoje, em Las Vegas, para esclarecer os detalhes do processo e apresentar novas evidências.

Até o momento, a equipe de Cardi B não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Especialistas em direito de imagem e responsabilidade civil acompanham com atenção os desdobramentos, uma vez que o caso levanta discussões sobre a conduta de artistas diante do público e os limites entre performance e responsabilidade pessoal.

A repercussão do caso pode influenciar diretamente a imagem pública da cantora e reacende o debate sobre a conduta de figuras públicas durante eventos ao vivo. Resta saber como a justiça interpretará os elementos apresentados pelas partes envolvidas.