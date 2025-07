Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para funeral no Rio de Janeiro

De acordo com a colunista Mari Pacheco, do portal Popline, o corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24), vindo dos Estados Unidos, onde ela faleceu no início da semana em decorrência de um câncer no intestino.

A artista, que marcou gerações com sua música, carisma e postura corajosa, terá seu funeral realizado no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e construiu sua trajetória artística e pessoal.

A chegada ao Brasil foi marcada por comoção e respeito. Familiares próximos como o filho Francisco Gil, a neta Sol de Maria e a madrasta Flora Gil vieram no mesmo voo e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O grupo foi recebido com discrição e seguiu imediatamente para os trâmites necessários para o translado do corpo até o Rio de Janeiro.

A despedida de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O velório será aberto ao público, conforme desejo da própria artista, que escolheu o local ainda em vida. A cerimônia promete reunir fãs, amigos e figuras públicas em um momento de homenagem e celebração da vida de Preta, que se tornou um símbolo de liberdade, ancestralidade e resistência na cultura brasileira.

Preta Gil: O velório será realizado no Theatro Municipal do Rio

Após o velório, o corpo seguirá em cortejo pelas ruas do centro do Rio até o Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, onde será realizada a cerimônia de cremação. O trajeto percorrerá a área conhecida como circuito dos megablocos de carnaval, agora oficialmente batizado pela Prefeitura do Rio como “Circuito Preta Gil”, em homenagem à cantora.

Embora muitos fãs tenham relembrado um antigo vídeo em que Preta dizia querer um cortejo em trio elétrico puxado por Ivete Sangalo, a família optou por uma cerimônia mais reservada. Segundo nota oficial, não haverá apresentações musicais durante o velório e o funeral seguirá com um tom de respeito e intimidade.

A cremação será uma cerimônia privada, restrita a familiares e amigos mais próximos, e ocorrerá das 15h às 17h no mesmo dia.

Preta Gil deixa um legado artístico e pessoal de grande relevância. Seu ativismo, representatividade e presença marcante continuarão inspirando futuras gerações. Sua partida gera comoção nacional, e o adeus será marcado por carinho, gratidão e reconhecimento.