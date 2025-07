Coldplay presta homenagem a Ozzy Osbourne com cover de “Changes”

Durante um emocionante show realizado na última terça-feira (16), no Nissan Stadium, em Nashville, a banda britânica Coldplay prestou uma sincera homenagem ao ícone do rock Ozzy Osbourne, que faleceu no mesmo dia aos 76 anos. A comoção tomou conta do público quando o vocalista Chris Martin anunciou que todo o show seria dedicado à memória do ex-líder do Black Sabbath.

Pouco antes de apresentar a canção Changes um dos clássicos do Black Sabbath lançada originalmente em 1972 Martin fez um breve discurso.

“Gostaríamos de dedicar todo este show ao incrível gênio, talento e caráter que foi um presente para o mundo: Ozzy Osbourne. Enviamos nosso amor à sua família”, declarou o vocalista, enquanto a plateia reagia com emoção.

Coldplay e a homenagem ao príncipe das trevas

A interpretação da música foi um dos momentos mais marcantes da noite, trazendo uma carga emocional ainda mais intensa à apresentação. Ao final da performance, Chris Martin completou:

“Ozzy, nós te amamos, onde quer que você vá.” A versão escolhida foi a original do Black Sabbath, mas vale lembrar que Changes também foi relançada em 2003 como dueto entre Ozzy e sua filha, Kelly Osbourne.

Além do Coldplay, outros nomes da música também aproveitaram a ocasião para homenagear o lendário roqueiro. A banda francesa de heavy metal Gojira, que participou do último show do Black Sabbath em Birmingham, Inglaterra, no início do mês, emocionou o público durante uma apresentação em Istambul, Turquia.

Eles dedicaram a canção Flying Whales, de 2005, ao cantor. Em seguida, executaram Under the Sun / Every Day Comes and Goes, outra faixa do Black Sabbath, mencionando que a dedicatória era para Ozzy.

O vocalista do Gojira, Joe Duplantier, dirigiu-se ao público com palavras que ressoaram entre os fãs:

“Claro, esta vai para Ozzy Osbourne. Nós nos lembraremos dele. Ele pode ter partido, mas viverá para sempre — e todos nós sabemos disso.”

Já o cantor Alice Cooper, outro grande nome do rock, também homenageou o colega de longa data durante sua apresentação em Cardiff, País de Gales. A notícia do falecimento de Ozzy chegou à equipe de Cooper minutos antes do show.

Em uma publicação nas redes sociais, o artista comentou:

“Hoje à noite, descobrimos que o mundo perdeu Ozzy minutos antes de subir ao palco, e decidimos dedicar a ele esta apresentação especial, a apenas duas horas de onde nasceu.”

Com esses tributos, a comunidade musical deixa clara a magnitude da perda. Ozzy Osbourne, conhecido como o “Príncipe das Trevas”, transformou o cenário do rock mundial e influenciou gerações. Mesmo após sua morte, seu legado permanece vivo nas músicas, nas lembranças e nas homenagens que continuam a ecoar nos palcos ao redor do mundo.