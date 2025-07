Simple Plan forjou show lotado para enganar gravadora

Antes de lotar estádios pelo mundo e emplacar sucessos como Perfect e Welcome to My Life, o Simple Plan precisou recorrer a um truque ousado — e nada convencional — para garantir seu primeiro contrato com uma grande gravadora. Em entrevista recente ao podcast CBC’s Q, os integrantes Pierre Bouvier e Chuck Comeau revelaram os bastidores de um golpe criativo que mudou o destino da banda canadense.

Tudo começou com ligações insistentes para gravadoras. Sem empresário de verdade, Chuck — baterista da banda — decidiu assumir uma identidade fictícia. “Se eu ligasse como baterista, ninguém ia ouvir. Então eu virava o Charles, empresário da banda”, contou, rindo. Do outro lado da linha, um executivo da Atlantic Records mordeu a isca e demonstrou interesse. O problema? Ele decidiu voar até Montreal para ver a banda ao vivo. Só havia um detalhe: o Simple Plan não tinha nem onde tocar — muito menos fãs.

O que se seguiu foi uma operação de guerra. “Ligamos para todos os clubes da cidade, implorando por um palco. Oferecemos tocar de graça. Só queríamos um lugar”, lembra Chuck. Em paralelo, convocaram amigos, familiares e conhecidos com um pedido inusitado: “Fingem que são nossos fãs. Cantem as músicas. Façam barulho.”

O plano mirabolante funcionou. Na noite marcada, a banda subiu ao palco com sangue nos olhos. “A sensação antes daquele show foi idêntica à de um grande festival. A gente sabia que era tudo ou nada”, diz Pierre. A performance enérgica, somada ao público falso entusiasmado, convenceu o executivo — e garantiu o contrato que daria início à trajetória meteórica do grupo.

Simple Plan celebra 25 anos com documentário emocionante

A jornada do Simple Plan, banda que moldou o pop punk emocional dos anos 2000, acaba de ganhar um novo capítulo — e, desta vez, narrado com a intensidade e a vulnerabilidade que sempre marcaram sua música. O documentário “The Kids in the Crowd”, já disponível no Prime Video, celebra os 25 anos de estrada do grupo canadense com imagens raras, depoimentos sinceros e uma homenagem direta ao público que os acompanhou desde os primeiros riffs: os fãs.

Com direção de Didier Charrette, o longa costura imagens de arquivo, bastidores de turnês e conversas francas com Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Chuck Comeau e Sébastien Lefebvre — os quatro integrantes remanescentes. Também estão presentes nomes de peso que cruzaram o caminho da banda, como Avril Lavigne, Mark Hoppus (Blink-182), The Offspring e Joel Madden (Good Charlotte), reforçando a importância do Simple Plan no DNA do pop punk mundial.

“Não sabíamos o quanto tínhamos esquecido”

Para Sébastien Lefebvre, revisitar o passado foi uma experiência de redescoberta. “Percebi o quanto eu havia esquecido”, admite o guitarrista em entrevista ao POPline. “Ver essas imagens e lembrar como nos sentíamos ao criar um disco ou subir no palco foi estranho, mas necessário. Estamos conscientes de quanto trabalhamos para chegar até aqui.”

E não foram só os momentos bons que entraram no roteiro. O documentário também aborda as dificuldades emocionais vividas pelos integrantes em uma época em que saúde mental simplesmente não fazia parte do vocabulário da indústria. “É algo que todos passamos, mas ninguém falava sobre isso. Eu queria ter sabido que outras bandas também estavam lutando”, diz Sébastien.

Coragem, autenticidade e… Avril Lavigne

Uma das decisões mais impactantes da carreira da banda foi, ainda no início, aceitar abrir os shows de Avril Lavigne — um movimento que poderia ter sido visto como “pop demais” para os puristas do punk. Mas foi essa escolha que pavimentou o caminho do grupo para o estrelato global. “Fomos fiéis a quem éramos. Não mudamos nosso som por ela, só seguimos o que acreditávamos ser certo. E olha só: duas décadas depois, ainda estamos em turnê com a Avril.”

Um elo com o Brasil que desafia explicações

Entre os diversos países por onde o Simple Plan passou, o Brasil tem um lugar especial. E nem mesmo a banda consegue explicar com precisão o motivo dessa conexão tão intensa. “Fazemos o mesmo show em todos os lugares. Mas no Brasil, tudo ganha outra dimensão. Viraliza, esgota, explode”, comenta Lefebvre. “Por quê? Me diga você!”

Essa relação apaixonada ganhou até versão em português — ou quase. Em vídeos promocionais voltados aos fãs brasileiros, os integrantes arriscaram gírias locais, criaram conteúdo exclusivo e até incluíram uma equipe de mídia formada por brasileiros. “A galera do nosso time atual conhecemos aí. Eles sabem como se conectar com vocês”, revela, entre risos. “E, claro, quando o Jeff rebola, a internet vai abaixo.”

Cicatrizes e continuidade

O documentário também não se esquiva de temas delicados, como a saída do baixista David Desrosiers após acusações de assédio. “Foi um dos momentos mais difíceis que enfrentamos”, admite Lefebvre. “Mas ele fez parte da nossa história, e por isso está no filme. Hoje, seguimos em frente com os quatro que restaram.”

Uma homenagem aos que estavam na plateia

Como o próprio título sugere, “The Kids in the Crowd” não é apenas um tributo à trajetória da banda — é também uma carta de amor aos fãs que cresceram ouvindo músicas como “I’m Just a Kid”, “Perfect” e “Welcome to My Life”. Em meio a batidas rápidas e refrões nostálgicos, o documentário mostra que, mais do que hits, o Simple Plan entregou um espaço de acolhimento para uma geração inteira.