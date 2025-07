Ex de Post Malone desiste de processo de custódia na Califórnia - (crédito: TMJBrazil)

A batalha judicial envolvendo o cantor Post Malone e sua ex-namorada, Hee Sung “Jamie” Park, ganhou um novo desdobramento. Jamie retirou a petição que havia protocolado na Califórnia buscando a guarda primária da filha de três anos do ex-casal.

A menina nasceu em 2022, durante o relacionamento entre o artista e Park, que chegou ao fim no segundo semestre de 2023.

Jamie Park, que atualmente vive em Los Angeles, solicitava na Justiça a transferência da guarda da filha de Utah — onde a criança nasceu e viveu até então — para a Califórnia. A medida foi fortemente contestada por Post Malone, cujo nome verdadeiro é Austin Richard Post, que entrou com sua própria petição de custódia em Utah.

De acordo com documentos judiciais apresentados por Post Malone em maio deste ano, o cantor alegou que Park “intencionalmente omitiu” informações ao tribunal californiano, sugerindo que a filha teria residência fixa em Utah desde o nascimento. A equipe jurídica do cantor classificou a tentativa de transferência como uma “manobra oportunista”.

Com a retirada da ação na Califórnia, classificada como “com preconceito”, Park não poderá reapresentar o mesmo pedido naquele estado. O caso agora deve seguir exclusivamente na Justiça de Utah, onde Post Malone reafirma seu desejo de uma custódia equilibrada.

Post Malone e um fim turbulento com sua

“Pretendo trabalhar em cooperação com Jamie para garantir que nossa filha tenha acesso frequente e igualitário à mãe”, afirmou o cantor no processo. A decisão representa uma vitória estratégica para Post, uma vez que manter o processo em Utah fortalece seus argumentos de estabilidade e continuidade para a criança.

A audiência que analisaria a moção da equipe de Malone para rejeitar a ação de Park estava marcada para a próxima semana, mas com a retirada oficial da petição, o foco agora se volta para os trâmites legais no estado de origem da criança.

Embora a batalha judicial ainda esteja longe do fim, o avanço sinaliza uma possível disposição de ambas as partes em buscar uma solução mais centrada no bem-estar da filha. Ainda não há confirmação se haverá novas audiências públicas ou se o casal planeja tentar uma mediação.

Post Malone, conhecido por sucessos como “Circles” e “I Had Some Help”, tem mantido sua vida pessoal relativamente privada, mesmo diante do interesse da mídia. A disputa de custódia é uma das poucas vezes em que detalhes de sua vida familiar vieram a público.

Especialistas jurídicos apontam que, ao optar por concentrar o processo em Utah, o cantor pode estar buscando garantir um julgamento mais previsível e fundamentado nas raízes da criança um fator frequentemente valorizado em ações de guarda infantil.