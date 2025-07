Demi Lovato ressurge com álbum inédito e aposta em nova era

Após um breve afastamento dos holofotes musicais, Demi Lovato, 32, prepara um retorno impactante à cena pop com seu nono álbum de estúdio — e desta vez, promete fazer todo mundo dançar. O novo trabalho, que ainda não teve título ou data de lançamento revelados, está em fase final de produção e marca uma guinada da artista para o universo do dance-pop com toques eletrônicos, em contraste com seus projetos mais recentes voltados ao rock.

A revelação veio por meio de uma entrevista exclusiva do produtor Zhone à revista Rolling Stone. Conhecido por colaborações com Charli XCX, Kesha e Troye Sivan, ele se mostrou empolgado com o que está por vir. “Tem sido tão inspirador trabalhar com Demi e vivenciar sua jornada de constante evolução. Ela é uma verdadeira mestra no estúdio. Este álbum é sobre deixar as inibições de lado — e nos divertimos muito fazendo essa música. Isso realmente transparece do começo ao fim”, afirmou.

O novo projeto marca o retorno de Demi à sonoridade pop mais pulsante e celebratória, algo que muitos fãs ansiavam desde os tempos de Confident (2015). Segundo a Rolling Stone, o disco será “um dance-pop comemorativo”, repleto de camadas eletrônicas que convidam à pista de dança — uma direção que dialoga com o momento de renovação pessoal e artística que a cantora tem vivido.

A prévia da nova fase veio com uma música inédita — ainda sem título divulgado — apresentada por Demi recentemente nas redes sociais. Com batidas envolventes e refrão energético, o trecho já sinaliza o tom do que promete ser um dos lançamentos mais animados da carreira da artista.

O último trabalho de Demi foi Revamped, lançado em setembro de 2023, no qual ela regravou sucessos da carreira em versões rock. Já o álbum anterior com faixas completamente inéditas, Holy Fvck (2022), também explorava sonoridades mais pesadas e intensas. Agora, no entanto, a artista parece pronta para virar a página e mergulhar de vez em um som mais leve, vibrante e libertador.

Vale destacar que Demi soltou um trecho do single intitulado “Fast”. Ele sucederá o disco punk-rock de 2022, “Holy Fvck”, que alcançou a 7ª posição na Billboard 200.

Uma grande mudança na vida pessoal de Demi Lovato que influenciou seu retorno musical foi o casamento da vocalista com o produtor Jordan “Jutes” Lutes, de acordo com a publicação.

Vale lembrar que ela também emplacou diversos sucessos na Hot 100 ao longo de sua carreira pop, incluindo as faixas “Heart Attack” e “Skyscraper”, que entraram no top 10.

Demi Lovato compartilha trecho do novo single ‘Fast’

Demi Lovato lançou uma prévia de seu novo single, Fast, em sua conta no Instagram.

“Cuz baby honestly/ I just wanna feel your hands all over me (over and over)/ Right where they wanna be/ Even if it’s only for tonight”, ela canta. No vídeo postado nas redes sociais, a cantora olha para a câmera enquanto caminha em sua direção, segundo a Billboard.

Vale lembrar que ela deu indícios de um novo lançamento na semana passada, quando deixou seu perfil sem fotos. A primeira imagem da nova era foi dela deitada no chão em um vestido de costas nuas e sapatos de sola vermelha olhando por cima do ombro com a legenda: “I’m not so sure, I’ve ever felt like this before.”

Vale destacar que ela seguiu com um vídeo em que canta a letra da nova faixa e uma publicação onde veste um top de terno cinza oversized no que parece uma sessão de fotos legendado com outra letra: “I can’t deny, it feels so right.”