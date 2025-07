TXT lança novo álbum com solos inéditos

O TXT está de volta e promete emocionar os fãs! Nesta segunda-feira (21), o grupo sul-coreano lançou seu quarto álbum de estúdio, The Star Chapter: TOGETHER, marcando uma nova era na trajetória do quinteto que conquistou o mundo desde sua estreia em 2019.

O projeto conta com oito faixas e traz uma novidade que chamou atenção imediatamente: cada integrante ganhou espaço para um solo próprio, oferecendo ao público uma experiência mais íntima com as diferentes personalidades e talentos do grupo. As faixas individuais são:

“Ghost Girl” (Yeonjun)

“Sunday Driver” (Soobin)

“Dance with You” (Hueningkai)

“Take My Half” (Beomgyu)

“Bird of Night” (Taehyun)

Entre os destaques do novo trabalho está a canção “Beautiful Strangers”, que chegou acompanhada de um videoclipe visualmente impactante. O vídeo já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube, apenas algumas horas após o lançamento, provando mais uma vez o poder global do fandom do grupo.

Composto por Yeonjun, Soobin, Hueningkai, Beomgyu e Taehyun, o TXT dá sequência ao sucesso do EP Sanctuary, lançado em novembro de 2024. Agora, com The Star Chapter: TOGETHER, eles reafirmam sua versatilidade artística e maturidade musical.

E a novidade não para por aí: em setembro, o grupo embarca em mais uma turnê internacional, começando pelos Estados Unidos. Apesar de já terem rodado o mundo, os integrantes ainda não passaram pelo Brasil — uma ausência que os fãs brasileiros seguem ansiosamente esperando ver corrigida.

TXT bate recorde de vendas do novo álbum em um dia

Na última terça-feira (22), foi divulgado que o quarto álbum completo do Tomorrow X Together (TXT) vendeu mais de 1,4 milhão de unidades em seu dia de lançamento.

Segundo a Big Hit Music, o disco The Star Chapter: Together vendeu instantaneamente um milhão de cópias e foi o sexto álbum consecutivo do grupo a atingir 1 milhão em vendas, cinco lançamentos alcançaram o feito em um único dia.

O álbum liderou a parada de álbuns mais vendidos do iTunes em 19 regiões, assim como a faixa principal “Beautiful Strangers” em nove regiões na parada de músicas mais vendidas, de acordo com o Korea Herald.

Vale lembrar que o TXT realizou um showcase na segunda-feira (21) em Seul para apresentar o novo álbum, e a transmissão ao vivo atraiu fãs do mundo todo.

Vale destacar que em 22 de agosto, o TXT subirá ao palco do Gocheok Skydome em Seul e iniciará sua quarta turnê internacional, Act: Tomorrow.

TXT atinge 100 milhões de views com clipe ‘Chasing That Feeling’

O grupo TXT (Tomorrow x Together) atingiu a marca de 100 milhões de visualizações com o videoclipe de Chasing That Feeling.

Segundo o Korea Herald, este é o nono vídeo da banda para alcançar o feito.

Vale lembrar que Chasing That Feeling é a faixa principal do terceiro álbum de estúdio do TXT The Name Chapter: Freefall, lançado em outubro de 2023. O videoclipe do pré-lançamento do álbum, Back for More (com Anitta), ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube em janeiro.

Vale destacar que o grupo fez uma temporada de shows de três dias em Macau na semana passada, onde adicionou recentemente o single Love Language ao set list das apresentações. Eles estão com a turnê mundial “ACT: Promise Ep. 2”, que levará o grupo a Osaka e Tóquio nas próximas semanas.

