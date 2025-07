Pai dos Jonas Brothers compra catálogo da banda e emociona fãs

Em um movimento inesperado que mistura negócios e afeto familiar, Kevin Jonas Sr., pai dos Jonas Brothers, adquiriu parte do catálogo musical dos próprios filhos. O anúncio, feito na última terça-feira (22) pela Billboard, causou alvoroço entre fãs e bastidores da indústria musical. O patriarca, de 60 anos, justificou a decisão com uma declaração emocionante aos filhos: “Não sei se alguém pode amar a música de vocês mais do que eu ou ter mais orgulho de vocês”.

A negociação envolveu ativos importantes da carreira dos irmãos Kevin Jr., Joe e Nick, incluindo os direitos de publicação e gravação de Happiness Begins, The Album e do aguardado novo trabalho, Greys From Your Hometown, que chega ao público em 8 de agosto. Também entraram no pacote os singles natalinos Like It’s Christmas e Remember This. Apesar do valor do acordo não ter sido revelado, a transação foi viabilizada por meio de um fundo de dívida avaliado em US$ 300 milhões, segundo informações da revista.

O negócio foi fechado com a Jonas Group Entertainment, empresa fundada por Kevin Sr., que gerencia os filhos desde os primeiros passos da banda. Hoje, o conglomerado inclui ainda uma gravadora, uma editora musical e uma divisão voltada ao agenciamento de talentos.

Para os Jonas Brothers, a venda representa mais do que uma jogada financeira: é um gesto simbólico. “Vender nossos direitos para a empresa do nosso pai fecha um ciclo”, declarou o trio em nota oficial. “Nosso foco sempre foi a criação artística, e trabalhar com Leslie DiPiero, que sempre acreditou nos compositores, nos deixa confiantes de que esse legado será bem cuidado.”

Vale lembrar que, desde 2012, quando deixaram a Hollywood Records, da Disney, os irmãos reassumiram o controle sobre suas gravações e direitos autorais. Eles continuam donos dos quatro primeiros álbuns da carreira: It’s About Time, Jonas Brothers, A Little Bit Longer e Lines, Vines and Trying Times.

Jonas Brothers abrem o jogo sobre dinheiro, fracassos e segundas chances

Na última terça-feira (08), o grupo Jonas Brothers participou de uma entrevista no programa School of Greatness, apresentado por Lewis Howes. Durante o bate-papo, os irmãos falaram sobre diferentes fases da trajetória profissional e pessoal — desde a primeira separação do grupo até questões ligadas à educação financeira, investimentos e os desafios que enfrentaram fora dos palcos. Um dos trechos mais marcantes da conversa foi protagonizado por Kevin Jonas, que falou abertamente sobre o impacto financeiro que sofreu após o fim temporário da banda.

Refletindo sobre o início da carreira e o sucesso estrondoso conquistado ainda muito jovens, Kevin compartilhou como vivenciou extremos financeiros em pouco tempo: da ascensão meteórica até a perda quase total do patrimônio acumulado:

“Eu vi dos dois jeitos. Vi o começo do sucesso, até o sucesso financeiro — sem realmente entender o que era o dinheiro — até não tê-lo, até perder quase tudo.”

Ao aprofundar o relato, Kevin detalhou que, após a separação dos Jonas Brothers, decidiu investir parte do dinheiro em empreendimentos imobiliários. No entanto, as apostas não trouxeram o retorno esperado, e ele acabou arcando com prejuízos consideráveis. Apesar do revés, ele destacou que o período foi importante para seu amadurecimento e aprendizado:

“Cerca de nove anos atrás, investi em várias propriedades e em outras coisas, estava construindo naquela época. Infelizmente, não foi a parceria certa. Aprendi muitas lições com isso. Felizmente… tivemos uma segunda chance, uma nova oportunidade, com a volta da banda.”

O reencontro com os irmãos marcou uma nova fase profissional e pessoal para Kevin e para o grupo. O mais recente trabalho inédito dos Jonas Brothers veio em 2023 com o lançamento de “The Album”, disco que reúne faixas como “Waffle House” e “Wings”, que ultrapassam 181 milhões e 56 milhões de reproduções, respectivamente, no Spotify.