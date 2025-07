Lexa ressurge após tragédia e lança remix explosivo com Anitta

Cinco meses após enfrentar a dor mais profunda de sua vida, Lexa está de volta — e em grande estilo. A cantora, de 30 anos, que se afastou dos palcos e estúdios após a perda precoce de sua filha recém-nascida, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, ressurge agora em uma nova fase artística, marcada pela leveza e pela força.

Lexa empresta sua voz à nova versão de Menina Má, clássico de Anitta lançado em 2013. A faixa, que agora se chama Cara de Bobo, ganhou um remix vibrante assinado por Machadez, mesclando o pop-funk com a energia contagiante que marcou a carreira de ambas as artistas. “Voltar foi leve. A vibe da música é muito gostosa e a galera amou essa nova versão”, disse Lexa com exclusividade à Quem.

O convite veio de Humberto Tavares, produtor musical e um dos autores do remix. Lexa aceitou na hora. “Sempre amei a versão original. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes. Entrar nesse projeto foi uma forma de me reconectar com a música e com o que me faz feliz”, declarou.

A nova versão conta com os vocais originais de Anitta e ganhou uma pegada divertida e atual. “O Machadez trouxe uma nova identidade para a música. Ele teve total liberdade criativa e entregou um trabalho incrível. Ficamos muito felizes com o resultado”, contou Lexa.

Nas redes sociais, a artista celebrou o retorno com um vídeo emocionante, recheado de imagens de viagens, momentos ao lado do noivo e bastidores da nova fase. Ao lado de Anitta, ela reforça uma amizade antiga que se traduz em cumplicidade também no estúdio. “Anitta é uma irmã. Trabalhar com ela é sempre uma experiência maravilhosa. Ela adorou o remix, e eu também”, revelou.

Lexa quebra o silêncio sobre dívida milionária com MC Guimê

A cantora Lexa, de 30 anos, veio a público nesta segunda-feira (7) para comentar o processo judicial milionário que envolve um imóvel adquirido em 2016, durante seu casamento com o cantor MC Guimê. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista desabafou sobre o desgaste emocional causado pelo caso e reiterou sua tentativa de resolver a situação de forma amigável.

“Já tentei fazer acordo, dividir para pagar, me livrar disso. Mas nunca houve consenso. Chegaram a aceitar uma proposta, e no dia seguinte pediram mais. É cansativo. Parece que minha boa fé não é considerada”, declarou Lexa visivelmente abalada.

O imóvel em questão foi incorporado ao patrimônio da cantora por conta do regime de comunhão universal de bens firmado durante o casamento com Guimê, de quem está atualmente separada. O processo está sendo conduzido sob segredo de Justiça, o que limita a divulgação de detalhes específicos.

Em nota oficial enviada à imprensa, a equipe jurídica de Lexa afirmou que não houve qualquer determinação judicial para penhora de bens da artista, como direitos autorais, receitas de plataformas digitais, ou contratos com gravadoras. Segundo os advogados, as medidas mencionadas foram solicitadas apenas pela parte contrária, sem qualquer deferimento do Judiciário.

“A artista sempre se dispôs a resolver a questão extrajudicialmente, com propostas concretas e valores expressivos. Infelizmente, essas tentativas não tiveram êxito por falta de acordo entre as partes”, esclareceu a defesa, representada pelo escritório Nicastro Soller Advogados.

Ainda de acordo com o comunicado, a única decisão judicial proferida até o momento envolve a penhora de valores relacionados a Michel Eduardo Silva (nome civil de MC Guimê), decorrentes de ações trabalhistas e de natureza alimentar, sem vínculo direto com Lexa. Portanto, segundo a defesa, as notícias de bloqueio de receitas da cantora são infundadas e distorcidas.