Doja Cat anuncia novo álbum Vie com mensagem misteriosa

Doja Cat está pronta para virar a página — e em francês. A cantora surpreendeu fãs nesta segunda-feira (21) ao anunciar que seu aguardado novo álbum Vie está oficialmente finalizado. A notícia veio por meio de uma publicação enigmática no X (antigo Twitter), inteiramente escrita em francês: “L’album est complet”, acompanhado de um emoji de croissant. Traduzindo: “O álbum está completo”.

Com lançamento previsto para o outono (primavera no Brasil), Vie será o primeiro projeto completo da artista desde Scarlet (2023), disco que alcançou o Top 5 da Billboard 200 e dominou as paradas com o hit “Paint the Town Red”, que ficou três semanas no topo da Billboard Hot 100.

A nova fase promete um mergulho mais profundo no pop — e Doja não faz questão de esconder isso. Em entrevista à revista V, no início de julho, a artista foi direta: “Quero ter autoconsciência suficiente para admitir que este é um projeto movido pelo pop.” Ela ainda destacou que o gênero é muitas vezes subestimado: “Pop é apenas música… mas algumas pessoas veem como se fosse um tipo de futebol para meninas e gays.“

Embora ainda não tenha liberado nenhum single oficial de Vie, Doja já deixou os fãs em alerta máximo. Trechos de músicas inéditas chegaram a circular nas redes sociais, mas foram rapidamente deletados. Mesmo assim, a cantora não ficou longe dos lançamentos: em 2025, colaborou com nomes de peso como RAYE, LISA, Jack Harlow e Don Toliver — além de integrar a trilha sonora de F1.

Em entrevista recente à V Magazine, Doja Cat refletiu sobre sua postura atual em relação ao sucesso e ao processo criativo. Ela afirmou que está determinada a focar mais na qualidade do som e da produção do que apenas em números de vendas ou hits virais. “O que eu quero evitar é aquele monstrinho que só quer sucesso. Quero me concentrar mais em como está o som da mixagem, se preciso mesmo desses instrumentos ou se devo refazer um verso”, explicou.

A cantora reforçou que, mais do que reconhecimento comercial, seu objetivo é entregar projetos com profundidade musical.

“É o som das coisas que faz com que valha a pena ouvir a música. Eu não seria uma artista se não me importasse, certo?”, declarou. Ela ainda comentou que, caso o álbum não alcance o mesmo desempenho de seus trabalhos anteriores, pretende aceitar isso com maturidade. “Se, por algum motivo, um projeto meu não for tão bom quanto o anterior, não quero ficar chateada e revoltada com isso. Quero aceitar isso”, completou.

Outro ponto marcante da entrevista foi a revelação sobre seu progresso vocal. Doja Cat contou que vem explorando novas formas de cantar e que está surpresa com sua evolução.

“Tenho muito mais conhecimento de como usar minha voz como instrumento, mais do que jamais tive em toda a minha vida. Antes, eu nem conseguia cantar direito”, disse, demonstrando entusiasmo com as novas possibilidades criativas.

Com Vie, Doja Cat promete abrir um novo capítulo em sua carreira, explorando elementos sonoros mais refinados e mostrando maturidade artística. O disco é aguardado com grande expectativa pelos fãs e críticos, que esperam um trabalho ousado, versátil e, como sempre, imprevisível marca registrada da artista.