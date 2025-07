Mariah Carey ressurge com “Here For It All” e promete sacudir o pop - (crédito: TMJBrazil)

Depois de anos de especulações e ansiedade entre os fãs, Mariah Carey finalmente oficializou seu tão aguardado retorno com o álbum “Here For It All”. A obra marca a primeira coleção de inéditas da artista desde 2018 e promete trazer uma fusão entre a maturidade artística da diva e a ousadia que sempre caracterizou sua carreira.

Duas capas, um só impacto

“Here For It All” chega ao público com duas versões de capa: a principal, já divulgada nas redes da cantora, e uma alternativa exclusiva vendida pela Amazon. A jogada, cada vez mais comum no mercado pop, mira direto nos colecionadores e superfãs — uma estratégia que impulsiona vendas físicas e digitais com grande eficiência.

Parceria com a startup gamma e clipe com MrBeast

Pela primeira vez, Mariah lança um álbum em parceria com a gamma, empresa inovadora que vem apostando alto em sua imagem. A colaboração inclui homenagens em premiações, presença nas rádios e até a contratação de MrBeast, o maior youtuber do mundo, para comandar o videoclipe do primeiro single. A intenção é clara: atingir um novo público e revitalizar a presença digital da cantora.

“TYPE DANGEROUS”: um single explosivo

O carro-chefe do projeto, “TYPE DANGEROUS”, traz a colaboração poderosa de Anderson .Paak, que também assina a composição ao lado de Mariah. A faixa é um recado direto: Carey canta sobre estar farta de haters e pronta para alguém com “perigo de verdade”. O clipe é dirigido por Joseph Kahn, velho conhecido da cantora, com quem já havia trabalhado em sucessos como “#Beautiful”.

Luísa Sonza entra em cena

Um dos remixes do single tem sabor brasileiro: “The Brazil Funk Remix” conta com participação de Luísa Sonza, que escreveu seus versos em português e faz uma referência bem-humorada ao clássico “Obsessed”. A brasileira foi pessoalmente convidada por Mariah para visitá-la em Los Angeles e gravar sua parte.

Tracklist, sonoridade e verão à vista

O disco conta com 11 faixas inéditas, incluindo a já confirmada “Sugar Sweet”, descrita pela própria artista como “o hino do verão”. Segundo Mariah, o álbum é uma mistura de passado e presente, refletindo sobre sua evolução nos últimos 10 a 14 anos — tempo marcado, entre outras coisas, pela maternidade. Os filhos gêmeos, hoje com 13 anos, são uma das principais inspirações do trabalho.

O retorno de L.A. Reid

Para a produção executiva, Carey convocou L.A. Reid, que já havia comandado os bastidores de “The Emancipation of Mimi” (2005) — um de seus maiores sucessos — e “Memoirs of an Imperfect Angel” (2009). A parceria reacende expectativas altas entre os fãs mais antigos da cantora.

Lançamento marcado e conexão com o Brasil

O álbum será lançado em 26 de setembro, exatamente uma semana após a passagem de Mariah pelo Brasil. Ela sobe ao palco do The Town, em São Paulo, no dia 13, e segue para o evento Amazônia Live, em Belém, no dia 17. Tudo indica que as apresentações serão o palco de estreia de algumas das novas músicas ao vivo.

Grammy? Talvez só no single…

Apesar da expectativa, o álbum não será elegível para o Grammy de 2026, pois ultrapassa a data limite de lançamentos da premiação (30 de agosto). No entanto, o single “TYPE DANGEROUS” pode ser submetido. Em tom de provocação, Mariah já comentou em entrevistas que se sente “roubada” pelo Grammy — sua última indicação foi em 2009.

Mariah Carey divulga capa exclusiva do álbum ‘Here For It All’

Na última terça-feira (22), Mariah Carey divulgou no Instagram a capa exclusiva da Amazon de seu 16º álbum.

A cantora postou a foto em preto e branco na rede social. “Here For It All Meu novo álbum sai em 26/9 Pré-venda agora!“, escreveu na legenda da publicação na segunda (21). Ele será liberado no dia 26 de setembro, segundo a Billboard.

Vale lembrar que em junho, Mariah Carey lançou o single “Type Dangerous” e deu uma prévia da música “Sugar Sweet”. Ela disse à Apple Music recentemente que o álbum estava “concluído“, mas até o momento, a lista completa de faixas ainda não havia sido anunciada.

Vale destacar que a cantora conquistou seu 50º hit na Billboard Hot 100 quando “Type Dangerous” estreou na posição 95 na parada de singles no mês passado.

Mariah Carey compartilha teaser do novo single ‘Sugar Sweet’

No último sábado (19), Mariah Carey compartilhou nas redes sociais um teaser de seu novo single e aparece em uma cozinha.

De acordo com a Billboard, a estrela apresenta aos fãs um trecho da nova música: “Imma keep it nice, Imma keep it neat, Imma keep it sugar, Imma keep it sweet.”

Vale destacar que não foi divulgada a data de lançamento ou detalhes sobre “Sugar Sweet”, sabe-se que ele será o sucessor de “Type Dangerous”.

Vale lembrar que o novo disco MC16 será o primeiro projeto de estúdio completo de Mariah Carey desde 2018.

“O que vem a seguir? O lançamento do álbum. Não quero falar muito sobre ele porque não quero revelar tudo. Está pronto”, confirmou Mariah em uma entrevista à Apple Music no mês passado. Na conversa, ela afirmou que “um segundo single será lançado em breve. Estou muito animada com ele. É muito verão. Também gosto da batida”.