Demi Lovato anuncia retorno ao pop com novo single “Fast” - (crédito: TMJBrazil)

Demi Lovato está de volta aos holofotes musicais. Após um período de hiato, a artista confirmou nesta semana que lançará o single “Fast” na próxima sexta-feira, 1º de agosto. O anúncio foi feito através das redes sociais, em uma publicação que mescla fotos e vídeos dos bastidores da nova fase, incluindo cenas que indicam a estética da capa do novo trabalho.

A cantora de 32 anos, conhecida por sua versatilidade artística, deixou claro que está entusiasmada com essa nova etapa.

“Eu quando sirvo meu prato favorito… ‘Fast’ lança na sexta-feira”, escreveu Demi, com bom humor, na legenda do post.

A declaração foi suficiente para movimentar a base de fãs da artista nas redes. Comentários emocionados e empolgados dominaram a publicação incluindo o emoji de fogo da ginasta americana Simone Biles e frases como “Eu estou passando mal” de internautas brasileiros.

A volta de Demi Lovato à música pop não acontece por acaso. Em entrevista à Rolling Stone, Zhone, produtor responsável pelo novo álbum da cantora, revelou que o projeto reflete um momento de liberdade e redescoberta criativa.

“Este álbum é sobre deixar as inibições de lado. Nos divertimos muito criando cada faixa, e isso transparece do início ao fim”, disse o produtor. Ele ainda destacou o profissionalismo e dedicação de Demi no estúdio, chamando-a de “uma verdadeira mestra”.

Demi Lovato da um fim ao hiato musical

A proposta sonora da nova era promete surpreender: segundo a Rolling Stone, o álbum será dominado por faixas de dance-pop comemorativo, com influências eletrônicas marcantes uma mudança que aponta para a reconexão de Demi com suas raízes pop, ao mesmo tempo em que investe em tendências contemporâneas do gênero.

Embora tenha lançado em 2023 o álbum “Revamped”, que traz releituras rock de sucessos da carreira como “Heart Attack” e “Cool for the Summer”, a última coletânea de músicas inéditas da artista foi “Holy Fvck”, de 2022, marcada por uma pegada mais pesada e voltada ao rock alternativo. Com “Fast”, Demi retorna ao pop de maneira mais leve, festiva e dançante.

O anúncio também reacende o entusiasmo dos fãs por um possível novo álbum completo ainda este ano.

“Eles disseram que se isso tiver 100 curtidas, eu posso lançar ‘Fast’ na próxima semana”, brincou a artista recentemente em uma prévia, demonstrando que acompanha de perto a reação do público.

Mais do que um simples lançamento, “Fast” simboliza um novo capítulo na carreira de Demi Lovato. Uma fase em que a cantora parece determinada a se reconectar com seu público de forma vibrante e autêntica e, ao que tudo indica, pronta para dominar as pistas novamente.