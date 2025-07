Sabrina Carpenter é destaque nas previsões do Grammy 2026

A cantora e compositora norte-americana Sabrina Carpenter tem conquistado atenção não apenas dos fãs, mas também da indústria fonográfica. Prestes a lançar seu novo álbum “Man’s Best Friend” no dia 29 de agosto, a artista já é apontada por veículos especializados, como a Billboard, como uma das grandes apostas para as categorias principais do Grammy 2026.

De acordo com previsões recentes, Sabrina deve concorrer em três das categorias mais importantes da premiação: Música do Ano e Gravação do Ano com o single “Manchild”, e Álbum do Ano com seu próximo trabalho. Esse reconhecimento marca uma nova fase em sua carreira, consolidando seu espaço como uma das principais vozes do pop contemporâneo.

O lançamento do álbum “Man’s Best Friend” foi estrategicamente planejado para acontecer dentro do prazo de elegibilidade do Grammy, que se encerra em 30 de agosto.

Com isso, a artista garante que o novo projeto estará apto a disputar os prêmios do próximo ano. A estratégia também chama atenção por seu timing incomum: será o segundo álbum da cantora em um intervalo de apenas um ano algo raro na indústria atual, mas que remete à prática comum de artistas consagradas em décadas passadas.

Em entrevista à Rolling Stone, Sabrina comentou sobre essa escolha criativa. “Compositores compõem. Quando uma ideia está pronta, você lança. Meus álbuns anteriores levaram mais tempo, mas esse precisava sair agora. Cada projeto tem seu próprio ritmo”, explicou. A abordagem revela uma artista cada vez mais segura de sua identidade musical e de sua estratégia de carreira.

Será que vem um grammy pra Sabrina Carpenter?

“Manchild”, o atual single de Sabrina, já chegou ao topo das paradas e, mesmo com variações nas posições da Billboard Hot 100, continua sendo um dos hits mais comentados de 2025. O videoclipe também gerou grande repercussão. Apesar de algumas comparações nas redes sociais com visuais de outras artistas, Sabrina explicou que sua inspiração veio de trailers de cinema.

“Eu adoro a maneira como os trailers editam emoções intensas em poucos segundos. Quis trazer essa linguagem para o clipe”, contou à Rolling Stone.

Além do sucesso comercial, a cantora ainda colhe os frutos do álbum anterior, “Short n’ Sweet”, que lhe rendeu dois Grammys em 2025 — Melhor Álbum Pop Vocal e Melhor Performance Pop Solo, por “Espresso”.

Com uma sequência de projetos bem-sucedidos e elogios da crítica, Sabrina Carpenter caminha para se tornar uma das grandes protagonistas do Grammy 2026. A expectativa agora gira em torno da recepção de “Man’s Best Friend” e sua consolidação como um marco em sua carreira artística.